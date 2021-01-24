Türkiye'nin yerli ve milli tek üreticisi, 28 ülkede sürücüyü 'hayata bağlıyor'

Sabiha TOPRAK

Ark Pres Emniyet Kemerleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kasım, eniştesinin aracından söktüğü emniyet kemerinden aldığı ilhamla, ürünlerine getirdiği inovatif yaklaşım sayesinde bugün 28 ülkeye ihracat yapıyor. Yılda 1 milyona yakın parça üreten şirket, ürünlerini Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarına olmak üzere dünyanın her yerine ihraç ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi olan Ark Pres Emniyet Kemerleri firmasını ziyaret etti. Sadece üretimle ve fiyat avantajıyla rakiplerin geçilmediğini söyleyen Bakan Varank, “Tek yerli ve milli olarak kendisini sıfırdan geliştirmiş bu firmamızın bir örneği yok. Global rakipleri yabancı yatırımcı. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz” dedi.



Kocaeli ziyareti çerçevesinde Kartepe’de bulunan Ark Pres Emniyet Kemerleri A.Ş.’de incelemelerde bulunan Bakan Varank, faaliyetler hakkında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kasım’dan bilgi aldı. Varank’a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eşlik etti.



İşletmede yerli ve milli olarak özellikle ticari araçların emniyet kemerlerinin dizayn edilip geliştirilip üretildiğini belirten Varank, “Bu firmadan bir sosyal medya mesajıyla haberdar oldum. Şirketin genel müdür yardımcısı bir mesaj gönderdi. ‘Sayın bakanım, biz Türkiye’de otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz, ihracat yapıyoruz. Bizi de ziyaret eder misiniz?’ dediler” ifadesini kullandı.





Havacılık ve savunma sanayisine dönük projeler gerçekleştiriyor

Şirketin sahibi Yusuf Ziya Kasım’ın 52 yıllık bir sanayici olduğunu kaydeden Varank, “Firmamız, özellikle otomotiv sektöründe ve ticari araçlarda hem ürün üretip hem de global rakipleriyle rekabet edebiliyor. Bunun yanında havacılık ve savunma sanayisine dönük projelerini burada gerçekleştiriyorlar” dedi. Türkiye’nin önemli bir sanayi ülkesi olduğunu, güçlü bir altyapısı bulunduğunu anlatan Varank, “Firmamız bu ürünleri geliştirirken aynı zamanda testleriyle ilgili altyapıyı da kendisi kurmuş. Dünyaya ihracat yapabiliyor. Bundan sonraki hedef, bu ürünleri binek otomobillere taşıyabilir miyiz? Acaba bu firmamız yerli ve milli olarak binek otomobile dönük neler geliştirebilir? Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirdik” diye konuştu.



“Yerli oyuncular gelişmeli”



Varank, firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren global bir rakibinin bulunmadığının altını çizerek, “Tek yerli ve milli olarak kendisini sıfırdan geliştirmiş firmamızın bir örneği yok. Global rakipleri yabancı yatırımcı. Tabii ki onlar da ülkemizde üretim yaptıkları için biz kendilerini burada misafir etmekten mutluyuz. Ama yerli oyuncuların gelişmesini de elbette arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Emniyet kemerinin, sadece otomotiv için değil havacılık ve hatta uzay sektörü için de önemli bir alan olduğuna değinen Varank, “Havacılık sektöründe rakamlar oldukça yüksek. Bunlara alternatif geliştirebilmek tabii ki değerli. Bu firmamızla da önümüzdeki dönemde gerek test altyapısı olarak gerekse sanayinin diğer dallarında üretim yapabilir mi diye oturup görüşeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli sanayiyi geliştirmek için çok çeşitli destekler veriyoruz. Bu firmamızı da nasıl geliştirebiliriz? Bunun çalışmalarını gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.



Bakanlık destekli Ar-Ge merkezi kurdu



Sadece üretimle veya fiyat avantajıyla rakiplerin geçilmediğini söylen Varank, şöyle devam etti: “Bu firmamız, Ar-Ge merkezi kurmuş. Bu, ‘Biz katma değerli üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü inovatif şekilde geliştirecek çalışmalar yapıyoruz.’ demek. Sadece fiyatla her şey bitmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamızın bunun farkına varıp bakanlığımız destekli bir Ar-Ge merkezi kurması da önemli”



“Mercedes’e ihracat yapıyoruz”



Şirketinin başarı hikayesini anlayan Ark Pres Emniyet Kemerleri Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kasım ise şunları kaydetti: “1973 yılında ilk emniyet kemerini ürettim. O zaman sadece pantolon kemeri biliniyordu. 1976’dan itibaren TOFAŞ ve Renault’ya kemer vermeye başladık. Zamanla bu kemerleri beğenmemeye başladım. Çünkü statik kemer yapıyorduk. Bir gün eniştem, Mercedes almış. Yavaş çekersen tutmuyor, hızlı çekince tutuyor. ‘Ya nasıl bir kemer?’ dedim. Eniştem kemeri söküp bana verdi, ‘Yap bakalım!’ dedi. Öyle başladık. Şimdi Mercedes gibi birçok firmaya ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 30’unu, 28 ülkeye ihraç ediyoruz. Avrupa, Amerika, Avustralya kıtalarına, dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ihracatının kilogram başı değeri, 1.5 dolar civarında. Biz, bir kemeri 8-9 dolara ihraç ediyoruz. Kilogram başı ihracat değerimiz yüksek” diye konuştu.

Tek vardiyada günde 2 bin 500, 3 bin kemer ürettiklerini ifade eden Kasım, “Bunu, iki, üç vardiyaya çıkarabiliriz. Fiyat olarak avantajlıyız ama yabancı rakiplerimiz biraz sıkıştırıyorlar. Biz destek görürsek ‘Hadi koçum!’ denilecek sadece. Biz başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Yılda bir milyon parça üretiyor



Sosyal medya mesajıyla Bakan Varank’a davette bulunan şirketin Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Sabri İshakoğlu, “Yazdığım mesajdan 3 gün sonra bakan bey, işletmemizi ziyarete geldi. Bakanımızın çok aktif olduğunu biliyorduk ama bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmiyorduk. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu. İshakoğlu, 4 ana başlıkta emniyet kemeri ürettiklerinin altını çizerek, “Yılda 1 milyona yakın parça üretiyoruz. Bunu 3 milyona çıkartabilecek kapasitemiz var” dedi.