“Türkiye'yi kaskad cihazlarda üretim üssü yapıyoruz”

07 Eylül 2020

İklimlendirme sektörüne yönelik yatırımlarına devam DemirDöküm, son olarak Bozüyük fabrikasında yüksek kapasiteli (kaskad) cihazların üretimi için yatırım gerçekleştirdi.

Bozüyük fabrikasında yeni üretim hattı, makine parkı, altyapı ile iş gücü yatırımlarını kapsayan proje kapsamında DemirDöküm, yıl sonunda 10 bin adetlik bir üretime imza atmayı planlıyor. Bu yeni yatırımla birlikte Türkiye'yi kaskad cihazların üretim üssü haline getirmeyi amaçlayan DemirDöküm, üreteceği cihazları Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya’nın da dahil olduğu geniş bir coğrafyada 29 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, DemirDöküm’ün son 5 yılda Türkiye’de üretimini gerçekleştirerek dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği ürünleriyle üst üste rekora imza attığını söyledi. İki yıl önce gruplarının ihracat şirketi Vaillant International'ın yönetim sorumluluğu ile ihracat faaliyetlerinin yönetiminin de kendilerine verildiğini hatırlatan Avdel, "Ortadoğu’dan ABD’ye kadar dünyadaki ihracat sorumluluğunu üstlendik. Türkiye'den dünyaya yerli üretimimizi ihraç etmemiz için sunulan bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Bugün Türkiye’den 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz pazar liderliklerini farklı ülkelerde de elde etmek için çalışıyoruz. Türki Cumhuriyetler dahil 5 bölgeye odaklandık. İlklerimize, elde ettiğimiz başarılara şimdi daha büyük bir sorumluluk ekledik.” dedi.

Sadece Türkiye’de üretilecek

Yaşam alanlarının değişim gösterdiği günümüzde, merkezi doğalgaz sistemi ile ısınan apartman, site, plaza gibi mekanlar için kaskad cihazların öneminin giderek arttığını belirten Alper Avdel, “Yatırımlarımızı istikrarlı olarak devam ettiriyoruz. 5 yılda toplam 200 milyon TL’lik yatırım yaptık. Her yıl ciromuzun yüzde 1,7’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz ve geleceğimize toplamda 40 milyon TL’lik düzenli yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yeni kaskad yatırımı ile grubumuzun kaskad cihazlarının üretim sorumluluğu DemirDöküm’e emanet ediliyor. Bu üretim sadece Türkiye pazarı için değil, tüm ihracat pazarları ve grubumuzun faaliyet gösterdiği tüm diğer pazarlar için geçerli olacak. Kaskad üretiminde verilen bu sorumluluk ile Türkiye’yi grubumuzun kaskad üretim üssü yapıyoruz.” diye konuştu.

Yeni cihazlar 29 ülkeye ihraç edilecek

Türkiye'deki toplu konut projeleri ve bölge ülkelerde yürütülen projelerle birlikte kaskad sistem ihtiyacının ilerleyen süreçte daha fazla artacağını öngördüklerini söyleyen Alper Avdel şöyle konuştu: “Seri üretime geçen cihazlar için bu süreçte birçok ülke ile görüşme gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 10 bin adet kaskad cihazı üretmeyi hedefliyoruz. Yüksek kapasiteli ürünlerimiz için ilk siparişleri Avusturya, Belçika, Çin, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Rusya’dan aldık. DemirDöküm üretimi olan cihazları Türkiye’den 29 ülkeye ihraç edeceğiz. Makina, üretim hattı, alt yapı ve yeni iş gücünün yanı sıra toplam gelirlerimiz içerisinde yüzde 50'lik paya ulaşmasını hedeflediğimiz ihracat hedefimize destek verecek bu girişim ile ülkemize daha fazla katma değer yaratacağız.”