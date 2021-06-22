TÜRKKEP ile SAP arasında OEM ortaklığı

TÜRKKEP, SAP ile OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ürün Üreticisi) iş ortaklığına imza attı. İş birliğiyle TÜRKKEP, SAP ortamına özgün olarak geliştirdiği Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması'nı SAP kullanan kurumların hizmetine sunuyor.

Konuya ilişkin TÜRKKEP'ten yapılan açıklamaya göre, SAP prensiplerine uygun geliştirilen Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması; İK süreçleri, sözleşme yönetimi, ihtar/ihbar ve ödeme talimatları yönetimi, e-fatura ile KEP entegrasyonu, kamu kurumları ile e-Yazışma ve e-Tebligat entegrasyonu gibi karmaşık e-dönüşüm senaryolarının SAP ortamı içinde bütünleşik olarak tasarlanmasını mümkün kılıyor.

Kısa süre içinde SAP marketplace (pazaryerinde) de yer alacak olan Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması ile sunucu veya istemci katmanlarında her türlü belgenin 5070 sayılı Kanun’a uygun Nitelikli Elektronik Sertifika ile her imza profilinde ve tüm belge türlerinde imzalanabilmesi ve imzalı belgelerin doğrulanabilmesi sağlanabiliyor. Çözüm ile ayrıca, Kayıtlı Elektronik Posta hesaplarına bağlanarak KEP iletisi gönderme ve alma, yıl içinde yayınlanması planlanan güncellemeyle de EYP paketi oluşturma, gönderme ve alma gibi temel güven hizmetleri işlevlerini de SAP ortamından çıkmadan kurumsal iş akışlarının içinde kullanmak olanaklı hale geliyor.

Bu çözüm ile SAP ortamı içinde ihtiyaç duyulan tüm temel e-dönüşüm süreçlerinin kurumsal iş akışlarına SAP ortamı içinde entegre edilmesine olanak sağladıklarını belirten TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, bunun İK, finans ve üretim gibi tüm SAP modüllerinde farklı müşteri gereksinimlerine göre uyarlanabilen katma değerli bir çözüm olduğunu, e-dönüşüm süreçlerinde kurumlara hız, standardizasyon ve maliyet avantajı sağladığını söyledi.