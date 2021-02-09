Türklere Amerika'da konut satacak girişim

Amerika’nın emlak broker’ları arasında yer alan International Realtors Group (IRG), yeni ortaklıklarla büyümesini sürdürüyor. Son olarak Property Invest USA şirketinin kurucusu ve Başkanı Cengiz Bayırlı International Realtors Group’a ortak oldu.

Miami merkezli IRG, konut ve ticari gayrimenkullerde uzmanlaşmış, Miami’den Orlando’ya kadar uzanan bölgede faaliyet gösteren emlak brokerlığı yapan bir firma. IRG'nin iştiraki Property Invest USA ise Baltimore’da gayrimenkul satışı yapıyor. IRG, Miami’deki Uno Residences ve Missoni Baia gibi lüks projelerin henüz proje aşamasındayken anlaşmalarını yapıp yatırımcılara normal değerinin altında cazip fiyat avantajıyla yatırım yapma fırsatı sağlıyor.

"Türk yatırımcılardan Miami’ye yoğun bir talep var"

International Realtors Group’un kurucusu Giovanna Guzman, Türk yatırımcılardan Miami’ye yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

Son 5 yılda şirket olarak Türk yatırımcılara değişik projelerden 85 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişik gayrimenkuller sattıklarını belirten Guzman, “Şirketimiz, 20 yılı aşkın Miami deneyimiyle en doğru fırsatları Türkiye’deki bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturuyor” dedi.

Son iki yılda Miami'ye yapılan yatırımlar 100 milyon doları geçti

Son 2 yılda sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğine dikkat çeken Giovanna Guzman, bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil olmadığını ve yatırımların gelecek iki yıl içinde yüzde 20 civarında artamasını beklediklerini aktardı. Türklerin ABD’de konut almalarının birçok avantajı olduğunu belirten Guzman, “ABD’de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend. Kira getirileri Türkiye’ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Ayrıca tapu işlemleri tamamen şeffaf ve tapu garantisi var. Miami’de 20 yıllık deneyimimizden dolayı yatırımcılarımıza çok iyi getiriler sağlıyoruz. Türkiye’deki yatırımcılardan inanılmaz bir talep görüyoruz.” şeklinde konuştu.

2020'de ayda ortalama 90 ev satışı yaptı

Property Invest USA şirketinin kurucusu ve Başkanı Cengiz Bayırlı da, 2020’de ayda ortalama 90 ev satışı yaptıklarını, bu rakamı 2021’de iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Dünyanın değişik noktalarında ofisler açarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Bayırlı, şu bilgileri verdi: “Yatırımcılarımıza Baltimore şehrinde kiracı, geri alım garantili konutlar satıyoruz. Satıştaki evler kiracısı hazır bir şekilde alınıyor. Tapu işlemleri e-mail üzerinden elektronik imza ile yapılıyor. Yatırımcı hiçbir evrak işiyle uğraşmıyor, her şeyi onlar adına biz buradaki ekibimizle çözüyoruz. Kiraları Amerika’daki hesaplarına her ayın ilk haftası yatıyor. Kiracı ödemeyi yapmasa bile biz şirket olarak bunu imzaladığımız kontrat ile garanti ediyoruz. Ayrıca gayrimenkul yatırımlarını aynı fiyattan geri alma garantisi veriyoruz.”

Baltimore’da ev fiyatlarının Washington D.C.'ye kıyasla çok daha uygun olduğunu da belirten Bayırlı, "İnsanların çoğu evlerini kiralıyor ki bu da şehri yatırımcıların kiralık mülk satın alması için ideal bir yer haline getiriyor" ifadesini kullandı.

ABD’nin Baltimore kentindeki evlere Türk vatandaşların yoğun ilgisi olduğuna dikkat çeken Bayırlı ise, “Haziran’da 90 tane konut sattık, yüzde 35’ini Türkler aldı. Fiyatları 85 ile 100 bin dolar arasında değişen bu konutların kiraları garanti hem de 3 yıl sonra geri almayı garanti ediyoruz. Kiracılar Amerikan hükümeti tarafından garanti olduğu için biz de şirket olarak garanti edebiliyoruz” diye konuştu.

Amerika'dan ev almak için yapılacaklar

Amerika’dan ev almak için Amerikan vizesine gerek olmadığını da kaydeden Cengiz Bayırlı, şunları söyledi: “Pasaportunuzdaki bilgilerle avukatlar kontratları hazırlıyor, kontrat e-postayla yatırımcıya ulaşıyor. Müşteri elektronik ortamda imzalıyor, evin değeri 100 bin dolarsa bunun yüzde 50’sini tapu dairesinin hesabına aktarıyor. Bizim parayla hiçbir alakamız yok. Biz evin tapusunu tapu dairesine veriyoruz yatırımcı da bedelini tapu dairesine gönderiyor. Bütün işlemler bittikten sonra konutun karşılığı olan para bizim hesabımıza geçiyor, tapu ise evi alan yatırımcının adına çıkıyor. Her şey elektronik sistemde, online oluyor. 10 ülkeden yabancı yatırımcılarla iletişim halindeyiz, evleri 3 gün içinde satıyoruz. Önümüzdeki 6 aydaki öngörüm, aylık 120-130 konut satılacağı yönünde. 85 bin dolarlık evin kirası 900 dolar ile bin dolar arasında değişiyor.”