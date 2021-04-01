Türklerin geliştirdiği aşıyı yine Türkler koruyacak

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 5 bin çeşit ürün yelpazesine sahip olan Öztiryakiler, sağlık sektörünün hizmetine sunduğu çözümlerin arasına COVID-19 aşısının muhafazası için yerli üretim buzdolabını ekledi. Öztiryakiler, yoğun Ar-Ge sonucu geliştirdiği buzdolabıyla Türk bilim insanlarının geliştirdiği yerli aşıyı muhafaza etmeyi hedefliyor.

"Biontech aşısının olduğu her ülke hedef pazarımız"

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşının gündeme geldiği ilk günlerden itibaren biz de şirket olarak kollarımızı sıvadık. 15 kişilik mühendis ekibimizle, ciddi bir Ar-Ge çalışması sonucunda aşıyı -86 derece muhafaza edebilen ileri teknoloji ürünü yerli üretim buzdolaplarını üretim bandına soktuk. Hedef pazarlarımız başta kendi ülkemiz olmak üzere Biontech aşısının var olduğu her ülke. Hükümetimizin bu konuda hassasiyet göstererek özellikle kamu kurumlarımızda alımlardaki şartnameleri Türk standartlarını ve yerli üreticileri destekleyecek onları engellemeyecek şekilde hazırlatması büyük önem taşıyor. Aşı dolabı için aylık 200 adet üretim planladık fakat bu sayıyı talebe uygun artırabilecek imkanlara sahibiz. Öztiryakiler olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 farklı ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz. Ülkemizde üretilen her katma değeri yüksek ürün geleceğimiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıyor.”