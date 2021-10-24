Türkmenistan'da yeni projelere başlayacak

Kerim ÜLKER

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Rönesans Holding, Türkmenistan’da özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, başkent Aşkabat’ta Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak’ı kabul etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre görüşmelerde ülkede 12 yıldır faaliyet gösteren Türk şirketinin bir dizi önemli altyapı tesisinin inşası için görevlendirildiği hatırlatıldı.

Enerji ve altyapı projelerine milyar dolarlık yatırım yapan Rönesans Holding gibi Türk firmalarının yer aldığı projelerin Türkmenistan sanayisini modernize etmeyi amaçlayan kalkınma stratejisinin önceliği olduğu ifade edildi.

Görüşmede Erman Ilıcak, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'a yeni proje ve önerilerin geliştirilmesi hakkında bilgi vererek, kurulan yapıcı işbirliğini istikrarlı bir şekilde güçlendirme arzusunu dile getirdi.