TurkNet’in yeni CFO’su Esra Yüksel oldu

TurkNet, kadrosunu büyütmeye devam ediyor. TurkNet, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak; Türkiye’nin önde gelen dijital şirketlerinde finans alanında üst düzey yöneticilik yapan Esra Yüksel’in atandığını duyurdu.

Esra Yüksel kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Esra Yüksel, kariyerine Ernst & Young’da finans departmanında Süpervizör olarak başladı. Yaklaşık 5 yıllık Ernst & Young deneyiminin ardından Turkcell’e Finansal Kontrolör olarak geçiş yaptı. 2006 yılında 869TR Kodlama ve Etiketleme Sistemleri’ne finans müdürü olarak atanan Yüksel, bu şirkette 6 yılı aşkın bir süre boyunca tüm finansal süreçleri yönetti. 2013’te Trendyol’da Finans Direktörü olarak görev alan Esra Yüksel, burada yaklaşık 7 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yaptı. Kariyerine teknoloji şirketlerinde devam eden Yüksel, Trendyol’dan sonra ilk olarak e-ticaret şirketi Modanisa’nın finans direktörlüğünü, sonrasında ise fintech şirketi Papara’nın CFO’luğunu üstlendi. Hemen ardından yeni nesil finans platformu Norma ekibine CFO ve Kurucu Ortak olarak katılan Esra Yüksel, sonra harmonQ.com’a Kurucu Ortak olarak geçiş yaptı. Aralık 2022 itibariyle TurkNet ekibine katılan Yüksel, yeni dönemde markanın büyümesi ve gelişmesi için finans konularına liderlik yapacak.

