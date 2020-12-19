Türkoğlu Vana salgında ihracatını artırdı: 40 ülkeye ürün gönderiyor

Türkoğlu Vana'nın, salgın döneminde ihracat rakamlarını artırdığı belirtildi.

Türkoğlu Vana Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şensoy, şirketle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Şensoy, “Geçtiğimiz yıllarda şirket olarak yüzde 5 oranında ihracat oranına sahipken bu yıl yüzde 20’lere çıktık. Pandemiden sonra yurt dışı pazarı Türkiye’ye doğru geldi. Küresel ekonomide Türk dünyası hareketi başladı. Türki Cumhuriyetler Özbek, Türkmen gibi Türkiye’yi tercih ediyor. Mesela Gürcistan, hep İtalya’yı tercih ederdi fakat Türkiye’nin çok fazla yıldızı parladı. Son 6 ayda bizim ihracatımız hareketlendi. Biz geçen seneye kadar 10 tane teklif hazırlıyorsak bunun bir tanesi ihracat, 9 tanesi iç piyasaydı. Şimdi 10 tane teklif hazırlarsak bunun 4 ya da 5 tanesi ihracat oluyor. Talep arttı. Bizim hedefimiz ihracat oranımızda yüzde 40’a çıkmak. 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.” diye söyledi.

"Salgın sürecinde e-ihracata da başladık"

Şirket olarak ihracat gerçekleştirdikleri ülkeleri de açıklayan Şensoy sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, İspanya, İtalya ve Güney Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ara Bulgaristan’a da ihracatımız başladı. Amacımız ihracat pazarlarımızı daha da çeşitlendirip ürünlerimizi dünyanın birçok noktasına göndermek. Şirket olarak ihracata çok önem veriyoruz. Bundan dolayı salgın sürecinde e-ihracata da başladık. Alibaba.com üzerinden ürünlerimizi ihraç ediyoruz.”