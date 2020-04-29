Turkrent’ten sağlık çalışanlarına destek

29 Nisan 2020

Ülke geneline yayılan salgınla birlikte sağlık çalışanları büyük mücadele veriyor. Turkrent, Türkiye’nin 81 iline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle canını dişine takan, ailesinden uzakta, hastaneler ve sağlık merkezlerinde hastaların yanında olarak olağanüstü bir çaba sarfeden tüm sağlık çalışanlarına destek veriyor. Bu zor dönemde sağlık çalışanlarının yapacakları aylık araç kiralama işlemlerinde yüzde 30 indirim olanağı sunarak koronavirüse karşı dezenfekte edilmiş araçlarla işlerine güvenle gidip gelebilmelerini sağlıyor. Konu ile ilgili Turkrent şirketinin kurucusu Barkın Pınar, “ Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte kahraman sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Bu zor döneminde sağlık çalışanlarımıza en güvenilir hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Koronavirüse karşı dezenfekte edilmiş sıfır kilometre araçlarımızla sağlık çalışanlarımızın işlerine ve evlerine güvenle gidip gelebilmesi için aylık yapacakları araç kiralamalarda yüzde 30 indirim sunarak bu zor zaman diliminde destek olma amacındayız. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Tüm sağlık çalışanları için 13 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında sürecek bu çalışma Turkrent’in filosunda bulunan tüm marka ve modelleri kapsıyor. Sağlık çalışanları bu imkandan faydalanabilmek için sağlık çalışanı olduklarına dair belge ile birlikte yaptıkları başvurular yeterli olacak.