Türksat, Türksat 5B için ilk anlaşmasını imzaladı

Türksat AŞ, yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusu için ilk anlaşmasını imzaladı.

Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasıyla Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier-1 olarak müşterilere sunulabilirken ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümüyle Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapıyla sağlanabiliyor olacak.

Anlaşmanın küresel anlamda iyi bir işbirliği olacağını söyleyen Türksat AŞ Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, Türksat AŞ’nin anlaşmayla Inmarsat ile ortak küresel kapasite yaratma fırsatı bulacağını dile getirdi.

Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson da şirketin Türksat ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi. Türkiye ve bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Türksat AŞ’nin kapasitesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Dickinson, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz." dedi.