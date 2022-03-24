TÜRKŞEKER, sanayiciye yeniden ürün vermeye başlayacak

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Şeker piyasasında yaşanan sorunla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık şu an ellerinde ihtiyaç fazlası 200 bin ton şeker olduğunu belirtirken, herhangi bir arz sorunu yaşanmadığını duyurdu.

Açıklamada şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapıldığı belirtilirken, özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL’den 575 TL bandına indirdiği kaydedildi.

Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada

“Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir.” denildi.

TÜRKŞEKER bir süre önce, sanayiciye şeker satışını keserek, sadece zincir marketlere ürün vermeye başlamıştı.