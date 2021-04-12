Türkşeker'den 30 milyon dolarlık şeker ihracatı

Türkşeker, gerçekleştirdiği 80 bin ton şeker ihracatıyla yaklaşık 30 milyon dolar gelir sağladı. Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar üretimindeki "sözleşmeli tarım" tecrübesini salgın döneminde pancar dışı ürünlerde de (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi) uygulayan Türkşeker, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi’ni rekorlarla kapattı.

Söz konusu dönemde 935 bin 100 ton olan A Kotası ve 137 bin 545 ton da C şekeri üreten Türkşeker, ayrıca ürettiği C şekerin ihracatına da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi’nden ürettiği C şekerin yüzde 60’ı için ihracat yetkisi alan firma, 80 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirerek yaklaşık 30 milyon dolar gelir sağladı. Aynı zamanda, C şekerini dahili işlemde kullanarak ihracat yapan firmalara da 10 bin 400 ton satış gerçekleştiren Türkşeker, bu satıştan da yaklaşık 35 milyon TL gelir elde etti. Türkşeker, ürettiği C şekerin tamamını satarak 436 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor.