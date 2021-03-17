Türkşeker'den pancar işleme ve şeker üretiminde rekor

Türkşeker'de 2020-2021 üretim dönemi sona erken, kurumda panca işleme ve şeker üretimi rekoru kırıldı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 döneminde planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların pancar işleme ve şeker üretim rekoruna imza atıldı. 2020-2021 üretim döneminde şeker üretimi geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyon 73 bin tona ulaştı.

Türkşeker'in 2020-2021 üretim döneminde çiftçiye verdiği destek tüm zamanların zirvesine çıktı. Türkşeker'in bu dönemde çiftçiye verdiği destek, geçen yıla göre yüzde 45 artarak 3 milyar 50 milyon liraya ulaştı.

2013'ten sonra ilk ihracat

Türkşeker, 2020-2021 üretim döneminde 138 bin ton C şekeri (ihraç amaçlı şeker) üreterek son 7 yılın C şekeri üretim rekoruna imza attı. Türkşeker, 2013'den sonra ilk şeker ihracatını bu yıl gerçekleştirecek. Türkşeker'in bu yıl 70 bin ton şeker ihraç etmesi bekleniyor.

Türkşeker, bu dönemde 15 şeker fabrikasıyla 9 milyar 491 milyon lira ekonomik fayda oluşturarak ekonomiye bir katkı sağlamış oldu. Türkşeker, sağladığı istihdam, ürettiği şeker, yan ürünler, hizmet alımları ve nakliye bedelleri ile faaliyette bulunduğu şehirlere de ekonomik fayda sağladı.