TürkTraktör, 2022 için yatırım harcaması öngörüsünü açıkladı

TürkTraktör; yatırım harcaması, iç piyasa ile yurt dışı satış adetlerine ilişkin 2022 yılı beklentilerini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılana açıklamaya göre, 2022 yılı için Türkiye traktör pazar büyüklüğünün 53 bin-59 bin adet arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde iş piyasa satışlarının 26 bin 500-30 bin adet arasında olacağı öngörüsünde bulunan TürkTraktör, 16 bin 500-18 bin 500 adet ihracat satışı bekliyor. TürkTraktör’ün 2022 yılı için yatırım harcamasına ilişkin öngörüsü ise 450-600 milyon lira.