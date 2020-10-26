TürkTraktör, 360,4 milyon TL net kâr elde etti

26 Ekim 2020

TürkTraktör ve Ziraat Makineleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 2020 yılının 9 ayında 360 milyon 439 bin 880 TL konsolide olmayan net kâr elde etti.

TürkTraktör'ün konsolide olmayan net kârı geçen yılın 9 aylık döneminde 43 milyon 604 bin 161 TL olmuştu.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 22 milyon 245 bin 164 TL konsolide olmayan net kâr açıklayan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 199 milyon 878 bin 250 TL konsolide olmayan net kâr elde etti.