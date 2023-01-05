TürkTraktör 600 bininci motorunu üretti

Türkiye traktör pazarında yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek şirket olan TürkTraktör, 600 bininci motor üretimini gerçekleştirdi. TürkTraktör’ün Ankara fabrikasında gerçekleşen törende TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner ve TürkTraktör’ün üst düzey yöneticileri, bu gururu emeği geçen tüm çalışanlarla kutladı.

3 yıldan kısa sürede 100 bin

TürkTraktör’ün 600 bininci motoru banttan indirdiği törende konuşan TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, yerli üretimde çok önemli bir eşiği daha aştıklarını söyledi. Tasarımından üretimine, her aşamasında büyük bir emek bulunan motorların Türkiye’de ve dünyanın 130’dan fazla ülkesinde her gün toprağı işleyen traktörlere hayat vermeye devam ettiğini belirten Özüner, “Traktörün kalbi olarak nitelendirebileceğimiz motor üretiminde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Ankara’daki fabrikamızda 600 bininci motor üretimimizi gerçekleştirdik. İlk 100 bin motorun üretimi 9 yıl almıştı, son 100 bin motoru ise 3 yıldan daha kısa sürede ürettik” dedi.

TürkTraktör’ün ilk motor üretimini 1994’te gerçekleştirdiğini belirten TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise katettikleri yolun önemine dikkat çekti. Özdöngül, “2011 senesinde çevreye duyarlı ilk Faz 3 motor serimizin üretimine başladık. Gerek artan üretim tecrübemiz gerekse artan yatırımlarla beraber daha verimli bir şekilde üretim kapasitemizi artırdık. 2019 yılına geldiğimizde, 500 bininci motoru ürettik. Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci hepimiz için zor olsa da çalışanlarımızın gösterdiği üstün başarı sayesinde, üretilen toplam motor adedimizi 2022 yılında 600 bine ulaştırdık” dedi.

Faz 5 motora sahip ilk yerli ürün

Ankara’daki fabrikasında dünya standartlarında bir çevrecilik algısıyla, Türkiye pazarı için Faz 5 motora sahip ilk yerli ürün üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül, şöyle konuştu: “Esnek üretim yeteneğimiz sayesinde, birçok farklı emisyon seviyesine sahip, 48 beygirden 120 beygire kadar 3 ve 4 silindirli motorları müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda kendileri ile buluşturuyoruz. İlerleyen yıllarda da dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz üretimimizle sektördeki yeni teknolojileri ilk devreye alan, ülkemizin öncü şirketi olmaya devam edeceğiz.”