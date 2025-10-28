TürkTraktör, 9 ayda 39,2 milyar TL ciroya ulaştı

TürkTraktör, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk 9 ayında 21 bin 244 adet traktör üretimi gerçekleştiren şirket, Türkiye traktör üretiminin %62’sini, ihracatının ise yüzde 73’ünü karşıladı.

Açıklanan finansal sonuçlara göre TürkTraktör’ün toplam cirosu 39 milyar 220 milyon TL, net kârı 917 milyon TL ve FAVÖK marjı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Liderlik 18. yılına girdi

TürkTraktör, yılın ilk 9 ayında 12 bin 568 adetlik yurt içi satış ve 8 bin 164 adetlik ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye traktör pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 daralarak 30 bin 92 adet seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, New Holland ve Case IH markalarıyla pazarda yüzde 41,1 pay elde ederek 18 yıldır kesintisiz liderliğini sürdürdü.

Séjourné: “Daralan pazarda liderliğimizi koruduk”

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Sektördeki zorlu dinamikler ve geçtiğimiz yıla göre yüzde 36’lık daralmaya rağmen TürkTraktör olarak liderliğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. New Holland ve Case IH markalarımızla Türkiye’deki üretimin yüzde 62’sini, ihracatın ise yüzde 73’ünü karşılamak bizim için büyük bir gurur vesilesi.”