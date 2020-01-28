TürkTraktör, Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor

28 Ocak 2020

TürkTraktör, Ankara’da bulunan fabrikasına yaptığı yatırımla artık Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de üretecek. İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner’in ev sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone’in katılımı ile bir lansman toplantısı gerçekleştirildi. TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Ankara’da üretilen iş makineleri de gösterildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner 2020’nin hemen başında iş makineleri alanında yerli üretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye traktör pazarının öncü ve son 13 yıldır da kesintisiz lideri olan şirketimiz, bundan 6 yıl önce CASE ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne başlayarak, yeni bir sayfa açmıştı. Geçen süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası ağımız, tecrübeli çalışanlardan oluşan ekiplerimiz ve genişleyen ürün gamımız ile bu alanda büyümeye devam ettik. Bugün de iş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe adım atıyor ve yerli üretime başlıyoruz” dedi.

Aykut Özüner başlattıkları yerli üretim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek sözlerine şu şekilde devam etti: “Ankara’daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, TürkTraktör’ün son teknoloji üretim hattında ‘yerli üretim’ olarak kullanıcılara sunulacak.”

Otomatik yönlendirmeli araç sistemini kullanacak

İş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de otomatik yönlendirmeli araç (AGV) sistemini kullanacaklarını vurgulayan Özüner, “Bu yeni girişimimizle; uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz. Yerli üretime başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler” diye konuştu.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen de, “TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak” dedi. TürkTraktör’ün, Türkiye otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en eski üreticisi olduğunu belirten Çimen, “Ayrıca traktör pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Tarım sektörü gerek milli ekonomiden aldığı pay, gerek istihdama sağladığı katkı ile ekonomimiz için stratejik bir öneme sahip. Türkiye traktör pazarı ise, şu anda Avrupa’nın en büyük 3’üncü pazarı konumunda bulunuyor” diye konuştu. Türkiye traktör pazarında yüzde 45 oranında paya sahip olduklarını kaydeden Çimen, “Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı sıra, Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır iş ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

2013 yılında faaliyet alanlarını genişletmeye karar vererek, önemli bir potansiyeli gördükleri iş makineleri sektörüne girdiklerini hatırlatan Çimen, kullanım sahaları düşünüldüğünde, iş makineleri sektörünün oldukça geniş bir pazara hitap ettiğini söyledi. Çimen, “Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, dünyada ise 11’inci sırada yer alıyor. Pazarın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağız. Böylece, TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak. Koç Holding Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan tüm Topluluk şirketlerimizle üretim sanayine, otomotiv sektörüne ve daha da önemlisi ülkemizin ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

"Türkiye'de üretim, markalarımıza avantaj sağlayacak"

CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone ise konuşmasında şunları söyledi: “Tüm dünyada kalitesiyle bilinen markalarımıza ait ürünlerin Türkiye’de üretilmesi özellikle iç pazarda markalarımız adına avantaj sağlayacak. Bu son yatırımımız, Türkiye ve TürkTraktör’ün üretim kabiliyetlerine ne kadar güvendiğimizin bir göstergesi.”