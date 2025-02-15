TürkTraktör dikey büyüyecek, 2025 planlarında yatırım var

Ece CEYHUN

TürkTraktör CEO’su Matthieu Sejourne, 2024 yılının şirket açısında yeni teknolojilerde yatırım yılı olduğunu belirterek, “Konya, Bursa ve Adana’daki fuarlarda ürünlerimizi sergileme imkanı bulduk. Konya’da ilk elektrikli traktörü sergiledik. Bursa’da da robot otonom spreyleme sistemlerimizi tanıttık. Emisyonlarımızı azalttık. Tarım ekipmanları alanında da ilerleme kaydediyoruz. Daha dikey bir büyüme yaşayacağız uzmanlığımızı bu ürünlerde de derinleştireceğiz” dedi.

Sejourne, şirketin 2024 yılı finansal sonuçlarını açıklamasının ardından dün bir grup gazeteciyle 2024 yılı sonuçlarını değerlendirerek 2025 planlarını açıkladı. Mali İşler İş Lideri Özgür Ergun’un da katıldığı toplantıda CEO Matthieu Sejourne, “İlk günkü heyecan ve azimle yolumuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

76 yıllık markayı alıyor

Kayhan Ertuğrul Makine’nın yüzde 100’ünü almak için hisse alım sözleşmesi imzaladıklarını da belirten Sejourne, Rekabet Kurulu’ndan onay beklediklerini söyledi. 1949 yılında Burdur’da ilk üretim tesisini kuran Kayhan Ertuğrul, balya, silaj ve hasat makinaları üreticisi. Sejourne, “2024 yılında tarımsal ekipman üretimi alanında sektörünün öncü şirketlerinden Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladık. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Bu atılımla birlikte mekanizasyon tarafındaki üretim gücümüzü ve liderliğimizi modern tarım ekipmanları üretimi ve pazarlama alanına da genişleterek, rekabet gücümüzü ve üstün hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

Erenler fabrikasına yatırım

Türk tarımının uzun dönemli yüksek potansiyeline inanan 70 yıllık bir kurum olarak yeni yatırımlara da devam ettiklerini anlatan Sejourne, Avrupa’nın en büyük traktör üretim merkezi konumundaki Erenler Fabrikası’na yatırım yapmaya devam ettiklerini anlattı. Sejourne, “Erenler’de geçtiğimiz yıl 5 bininci traktör kabinini ürettik. Altyapımızı, teknolojimizi ve yetkinliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 29 milyon euroluk yatırımla, yeni kabin iskelet üretim tesisimizi ilk çeyrek sonuna kadar devreye alacağız. 8 bin metrekarelik yeni kaynak, kataforez ve boyahane tesisimiz ile kabin iskeletlerini de kendi bünyemizde üreteceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre, TürkTraktör 2024 yılında 43 bin 611 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 73’ünü karşıladı. TürkTraktör’ün 2024 finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 66 milyar 970 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 14,7, net kârı ise 5 milyar 741 milyon TL olarak gerçekleşti.

150 milyon TL’lik elektrik faturasından kurtulacak

Güneş paneli yatırımı da yapan TürkTraktör, Ankara’daki güneş paneli yatırımını tamamlarken şimdi bir yatırım da Sivas’a gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirliğin en önemli odak noktalarından biri olduğunu belirten Sejourne, “2023’te devreye aldığımız çatı tipi güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 52’sini güneş enerjisiyle karşılıyoruz. Bu sayede 2024 yılında yüzde 58 elektrik tasarrufu sağladık ve aynı zamanda doğalgaz tüketiminde yüzde 13 azalış gerçekleşti. 2026 yılı itibarıyla fabrikalarımızın toplam elektrik ihtiyacının tamamını TürkTraktör tarafından üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edeceğiz” bilgisini verdi. Mali İşler İş Lideri Özgür Ergun’un verdiği bilgiye göre şirket güneş enerji yatırımlarıyla 150 milyon TL’lik bir elektrik faturasından tasarruf etmiş olacak.

Daralma değil normalleşme

TürkTraktör, 2024 yılında yurt içi pazara 31 bin 974 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 12 bin 516 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik daralmayla 63 bin 546 olarak gerçekleşti. Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 46,2 payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak 18. yıla taşıdı. Sejourne, “Pazarın 2023 yılındaki rekorunun ardından bu yıl normalleşme eğilimiyle birlikte yüzde 18 daraldığı böylesine zorlu bir dönemde New Holland markamız ilk sırada, Case IH markamız ise ikinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı. Sejourne, 2023 yılında rekor pazar büyümesinin ardından 2024 yılında piyasada yaşanan yüzde 18’lik düşüşün ‘pazar normalleşmesi’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sejourne, pazardaki satış rakamları 5-10 yıllık dönemler açısından analiz edildiğinde daralma olarak yorumlamamak gerektiğinin altını çizdi.

Tarım teknolojileri için atılan adımlar sürecek

Tarımın geleceğini teknolojik adımlarla desteklediklerine değinen Matthieu Sejourne, “Tamamen kendi bünyemizde geliştirilen en son teknolojiye sahip TTConnect ve TTGuide gibi yerli hassas tarım ürünlerimizi sunduk. 2019 yılında devreye aldığımız, çiftçilere dijital karar desteği sunan uygulamamız Tarlam Cepte’yi de geliştirmeye devam ediyoruz. 170 bini aşkın kullanıcısı olan Tarlam Cepte’ye eklenen son özellik yapay zekâ destekli sohbet robotu TrakBot oldu. Sektörde bir ilk olan TrakBot dijital asistan gibi çalışıyor. Çiftçilerin karar alma süreçlerine hız kazandıran Trakbot, 7/24 iletişim kurarak hava durumu raporlarından kampanyalara, gübreleme tavsiyelerinden sulama önerilerine kadar pek çok konuda sorulara anında yanıt veriyor. Yeni teknolojileri ilk devreye alma hedefimiz doğrultusunda bu alanda attığımız adımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.