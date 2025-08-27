TürkTraktör eylülde üretime aralıklı olarak ara verecek!
TürkTraktör, stok planlaması kapsamında eylül ayında Erenler fabrikasında 9, Ankara fabrikasında ise 6 iş gününe kadar üretimi durduracağını açıkladı. Şirket, mevcut pazar koşullarının sürmesi halinde ilerleyen dönemde de benzer üretim aralarının gündeme gelebileceğini belirtti.
TürkTraktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, stok planlaması kapsamında eylül ayında fabrikalarında aralıklı olarak üretime ara verileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erenler fabrikasında 9 iş gününe kadar, Ankara fabrikasında ise 6 iş gününe kadar üretim durdurulacak.
TürkTraktör, mevcut pazar koşullarının devam etmesi halinde benzer üretim aralarının ilerleyen dönemde de gündeme gelebileceğini belirtti.
KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Şirketimizin KAP'ta kamuya açıklanan güncel beklentileri doğrultusunda, stok planlaması nedeni ile Eylül ayında aralıklı olarak Erenler fabrikamızda 9 iş gününe kadar ve Ankara fabrikamızda 6 iş gününe kadar üretime ara verilecektir.
Mevcut pazar koşullarının devamı halinde benzer şekilde üretime ara verilebilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler faaliyet raporlarımız aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır."