TürkTraktör, 'Faz V' emisyon motorlu yeni traktörün ihracatına başladı

TürkTraktör, Avrupa’da uygulamaya geçen 'Faz V' emisyon standartları düzenlemesine uygun traktörlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Şirketin açıklamasına göre, TürkTraktör geçen yıl New Holland T4S ile Case IH Farmall A traktörlerini, Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Faz V emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirilen motorlarla üreterek ihracatına başlamıştı. Şimdi ise, ilk jenerasyonuyla Avrupa’da 2015'te 'Yılın Traktörü Ödülü'ne layık görülen New Holland T3F traktörünü, Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ve TürkTraktör tesislerinde üretimi yapılan yeni nesil çevreci motorlarla Avrupalı çiftçilerle buluşturuyor.

İnsan-makine etkileşimini verimli hale getiren geliştirmeler yapıldı

Açıklamaya göre, TürkTraktör Ar-Ge Merkezi mühendisleri, New Holland T3F modeline son teknoloji S8000 3 silindir yerli üretim motoru entegre ederken ürünün geliştirilme süreçlerinde ise modelin daha önceki jenerasyonu için çiftçilerden gelen geribildirim ve talepleri de dikkate aldı. Üçüncü jenerasyon olan bu yeni modelde, insan-makine etkileşimini daha verimli hale getiren birçok geliştirme yapıldı ve çok daha ergonomik bir sürücü bölgesi tasarlandı. New Holland T3F’de kullanım verimliliğini artıran, elektronik motor hız yönetimi özelliği ise ürüne entegre olarak sunuluyor.

"Pazara yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Şirketimiz, dünyanın çeşitli pazarlarında uygulanan son teknoloji emisyon gereksinimlerini karşılayabilecek bir mühendislik ve altyapı yatırımına sahip. Bu sayede, geniş bir yelpazede, ihtiyaçları karşılayan motor çözümlerimizle pazara yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz. Büyük bir çoğunluğu yerli tedarikçilerimiz tarafından sağlanan parçalarla Türkiye’de üretilen New Holland T3F ile, bir kez daha global pazarlara dünya standartlarında ürünler sunabildiğimizi kanıtlamış olduk." diye devam etti.