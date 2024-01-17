TürkTraktör geçen yıl üretimde rekor kırdı

Özüner, yaptığı değerlendirmede şirketin traktör pazarında 17 yıldır lider konumda olduğunu ve geçen yılı başarılı geçirdiğini söyledi.

TürkTraktör olarak yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretim yaptıklarını dile getiren Özüner, "2023'ü üretimde rekor kırarak kapattık. Bu süreçte 51 bin 423 traktör üretimi gerçekleştirdik. Aynı dönemde 16 bin 16 traktör ihracatı ve iç pazara da 35 bin 849 satış yaptık." diye konuştu.

Özüner, Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 55'ini, traktör ihracatının ise yüzde 81'ini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz iş makineleri sektörü açısından da yerli üretimde önemli bir mihenk taşını geride bıraktığımız bir yıl oldu. 1000. yerli kazıcı yükleyicimizi banttan indirirken, ürün çeşitliliğimizi artırmayı da ihmal etmedik." açıklamasında bulundu.

Üretim kabiliyetlerinin geliştirmesi için de çalışmalar yaptıklarını bildiren Özüner, Ankara ve Erenler fabrikalarının modernizasyonunun yanı sıra kabin montajı yatırımlarına da devam ettiklerini anlattı.

"Traktör takip sistemi çiftçilere kolaylık sağlıyor"

Aykut Özüner, tarımın geleceğini teknolojik, sürdürülebilir ve verimli uygulamalarda gördüklerini belirterek, "Tarımda dijital dönüşümün sağlanabilmesi için bu yıl önemli aşama kaydettik. Tarımsal üretimde maksimum verim alınmasını sağlayan kendi geliştirdiğimiz filo ve traktör takip sistemimiz TürkTraktör Connect ve akıllı yönlendirme sistemimiz TürkTraktör Guide'ı çiftçilerimizin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

Mobil cihazlar üzerinden kolayca erişilebilen TürkTraktör Connect ile alan ve sınır belirlemeden, yakıt tüketimi, rota takibi, bakım zamanı gibi birçok parametrenin takip ve kontrol edilebildiğine işaret eden Özüner, TürkTraktör Guide Akıllı Yönlendirme Sistemi'nin de tarlada uygun hatların oluşturulmasından fazla ilaç ve gübre kullanımının önüne geçilmesine kadar pek çok destekle ürün kaybını önlediğini, tarımsal faaliyetlerin devamını ve verimlilik artışını sağladığını kaydetti.

Özüner, çiftçilere dijital karar alma hizmeti sağlayan Agrovisio'ya yatırım yaptıklarını ifade ederek, bu girişimin, ilerleyen dönemde TürkTraktör'ün ürün gamını geliştirmede de önemli rol oynayacağını dile getirdi.

2024 hedefleri

Bu yıl üretimde çevre dostu traktörler, ekipmanlar ve iş makinelerini hizmete sunarken, sürdürülebilirliği de dikkate alacaklarını anlatan Özüner, "Pazar liderliğimizi kuruluşumuzun 70. yılı olan 2024'te de devam ettirmeyi hedeflerken, ürün gamımızdaki traktörlerin Faz 5 emisyon geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Üretim tesislerimizin modernizasyonu ve enerjimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için de yatırımlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Özüner, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkeyi derinden etkilediğini hatırlatarak, bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.