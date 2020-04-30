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TürkTraktör GM Aykut Özüner 'İyi Bir DÜNYA'da

'İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner...

TürkTraktör GM Aykut Özüner 'İyi Bir DÜNYA'da
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'İyi Bir Dünya' canlı yayının da Yasemin Salih'in sorularını yanıtlayan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, sektörel ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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