TürkTraktör, üretimini yüzde 100'ün üzerinde artırdı

TürkTraktör, yürüttüğü çalışmalarla üretim ve satışlarda yakaladığı büyüme grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Geçen yılın ilk yarısında 12 bin 357 adet traktör üretimine imza attan şirket, 2021’in ilk yarısında ise bu sayısı 25 bin 335’e çıkardı. Böylece şirket, üretimini yüzde 100’ün üzerinde artırdı.

TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, TürkTraktör olarak 1979’dan bu yana ihracat yaptıklarını, Ankara'daki fabrikanın 1954’ten bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Bu fabrikada motor, şanzıman ve diğer aktarma organlarının ürettiklerini açıklayan Akyüz, “2014 yılında açtığımız Adapazarı Erenler Fabrikası kapasite olarak Avrupa'nın en büyük traktör fabrikası. Tüm çiftçi ve vatandaşlarımızın bunu bilmesini ve gururla bundan mutlu olmasını bekliyorum. Erenler fabrikamızda 2014 yılından beri montajını tamamladığımız traktörleri hem dünyada hem Türkiye'de çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. 2 bin 500'den fazla çalışanımız ve yaklaşık 150 Ar-Ge mühendisimizle, güçlü bayi teşkilatımızla beraber New Holland ve Case IH markalarıyla Türkiye'de hizmet veriyoruz. TürkTraktör 1954 yılından beri, 67 yıldır Türk çiftçisinin ve Türk tarımının hizmetinde." şeklinde konuştu.

“Üretimin yüzde 62'sini tek başımıza gerçekleştirdik”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı motorlu kara taşıtları verilerine göre, 2021 yılının ilk yarısında 32 bin traktör satıldığı bilgisi veren Akyüz, bunun bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 71'lik bir büyümeye tekabül ettiğini söyledi.

TürkTraktör olarak 2021’in ilk yarısında 25 bin 335 traktör ürettiklerini bildiren Akyüz, “Geçen yılın aynı dönemindeki 12 bin 357 traktör üretimine göre yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme kaydettik. Aynı zamanda 25 binin üzerinde üretimle Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 62'sini tek başımıza gerçekleştirdik." diye konuştu. Akyüz, traktörlerin yanı sıra birçok tarım ekipmanını çiftçilerin hizmetine sunduklarını da aktardı.

130 ülkeye ihracat yapıyor

TürkTraktör olarak 130 ülkeye traktör sattıklarını, ihracatın yüzde 80'ini Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiklerini söyleyen Rehda Cem Akyüz, emisyon seviyesi yüksek ABD ve Kanada'da teknoloji kullanımının yoğun olduğunu, bu ülkelere yapılan ihracatın kendilerini sevindirdiğini vurguladı. İkinci v üçüncü büyük pazarlarının sırasıyla Almanya ve İtalya’nın olduğunu açıklayan Akyüz, “Otomotivin beşiği olan bu ülkelerde tarım yüksek teknolojilerle yapılıyor. Teknolojinin imkanlarından faydalanan ülkelere Ankara ve Adapazarı fabrikalarımızda ürettiğimiz ürünlerin ihracatını yapmak bizler için büyük bir gurur vesilesi." ifadesini kullandı.