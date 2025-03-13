TürkTraktör ve Brisa arasında tarım verimliliği artırmak için iş birliği

Türk tarım sektörünün önde gelen üreticilerinden TürkTraktör, lastik sektörünün güçlü markalarından Brisa ile iş birliğini genişletti. Yapılan anlaşma kapsamında Brisa’nın yüksek performans sunan Lassa AGRI1 serisi lastikleri, TürkTraktör’ün New Holland T5 Electro Command traktörlerinde kullanılacak.

Lassa AGRI1 serisi, hem ıslak hem de kuru tarım koşullarında çiftçilere maksimum verimlilik sağlamayı hedefliyor. Özel sırt tasarımı, yüksek çekiş gücü ve dayanıklılığıyla dikkat çeken lastikler, uzun ömürlü kullanım sunarak çiftçilerin maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca, toprak sıkıştırmasını en aza indirerek mahsul verimliliğini koruyor.

Brisa tarafından geliştirilen AGRI1 lastikleri, düşük ısınma seviyesi ve aşınmaya karşı yüksek direnciyle uzun süreli kullanım sağlarken, yakıt tasarrufu da sunuyor. Yüksek diş derinliği ve özel kauçuk karışımı sayesinde zorlu tarım alanlarında üstün performans sergileyen bu lastikler, traktör kullanıcılarının verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

TürkTraktör yetkilileri, bu iş birliğinin çiftçilere daha dayanıklı ve verimli çözümler sunacağını vurgularken, Brisa yetkilileri de AGRI1 serisi ile tarım sektörüne katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. AGRI1 serisinin geniş ebat seçenekleriyle Türkiye’deki çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına hitap edeceği ifade edildi.