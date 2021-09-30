TürkTraktör, yangınzede çiftçilere destek sağladı

TürkTraktör, ağustos ayında Türkiye'yi etkisi altına alan ve binlerce hektar alanın kül olmasına neden olan yangınlarda, traktörlerini kaybeden çiftçilere yardımda bulundu. TürkTraktör, toplamda 12 adet New Holland T480 model traktörü, Manavgat bölgesindeki yangınzede çiftçilere teslim etti.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de iklim krizinin etkilerinin doğal afetlerle yaşandığını söyledi.

TürkTraktör’ün sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da çiftçinin ve ülke tarımının destekçisi olduğunu kaydeden Özüner, “Emektar çiftçilerimizin böylesine zor bir dönemde yanlarında olabilmek için imkânlarımızı seferber ettik. Yangınlarda traktörleri zarar gören, maddi ve manevi büyük kayıplar yaşayan çiftçilerimize, yeni traktörlerinin teslimatlarını gerçekleştirerek, yaralarını bir nebze olsun sarabilmek istedik” dedi.

Ücretsiz uygulama desteği

Girdi maliyetlerini azaltmak ve operasyonel verimliliklerini artırmak üzere çiftçilerin yeni teknolojilere erişimini kolaylaştıran uygulaması Tarlam Cepte’yi 2019 yılında devreye alan TürkTraktör, kullanıcılarına birçok veri sunuyor. Uygulama içinde; bölgesel hava durumu bilgisi, hibe/destek duyuruları, mazot, gübre ve ilaç fiyatları ücretsiz sağlanıyor.