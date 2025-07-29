TürkTraktör yılın ilk yarısında 15 bin 563 traktör üretti

TürkTraktör, yılın ilk yarısında Türkiye traktör üretiminin yüzde 63’ünü, ihracatının ise yüzde 71’ini karşıladı.

TürkTraktör, altı aylık dönemde yurt içinde 9.728 adet, ihracatta ise 5.163 adet satış yaptı. Türkiye traktör pazarı aynı dönemde yüzde 27 daralarak 23 bin 559 adet oldu. Haziran sonu itibarıyla New Holland ve Case IH markalarıyla toplam yüzde 40,9 pazar payına ulaşan TürkTraktör, 18 yıldır liderliğini sürdürüyor.

Finansal sonuçlara göre şirketin 2025 ilk yarısında net kârı 589 milyon TL, toplam cirosu 25 milyar 977 milyon TL ve FAVÖK marjı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, zorlu piyasa koşullarına rağmen liderliklerini koruduklarını belirterek, “Çiftçilerimizin yanında olmak ve çevreci, ileri teknoloji ürünlerimizi sunmak için 2025’in ikinci yarısında da güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.