TürkTraktör, yılın ilk yarısında üretimini yüzde 23 artırdı

28 Temmuz 2020

TürkTraktör, 2020 yılının ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarında, tüm çalışma alanlarında koronavirüse karşı aldığı ve TSE Güvenli Tesis Sertifikası’yla da tescillenen önlemleriyle üretime devam eden TürkTraktör, yılın ilk yarısında toplam 12 bin 357 adet traktörü üretim bandından indirdi. Böylece üretimini geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 23 artıran şirket, ilk beş aylık rakamlara göre Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 71’ini tek başına gerçekleştirdi.

Pazardaki konumunu güçlendirdi

TürkTraktör, yılın ilk yarısında üretimin yanı sıra yurt içi ve dışı satış rakmaları bakımından da yükselen bir grafik çizdi. Yılın ilk yarısında yurtiçine toplam 7 bin 326 adetlik traktör satan TürkTraktör, böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 68 oranında artırdı. Yurtiçi satış rakamlarıyla pazardaki konumunu güçlendiren TürkTraktör, iç pazarın yanı sıra 130'dan fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. İlk altı ayda 5 bin 786 adet traktör ihracatı yapan şirket, böylece Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 86’sını da tek başına gerçekleştirdi.

161 milyon TL net kâr elde etti

Yılın ilk altı ayını 2 milyar 179 milyon TL toplam ciro ile kapatan TürkTraktör'ün brüt kârı 380 milyon TL, brüt kâr marjı ise yüzde 17,4 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde faaliyet kârı 211 milyon TL ve FAVÖK tutarı 278 milyon TL olan TürkTraktör'ün faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 9,7 ve yüzde 12,8 oldu. Bu dönemde TürkTraktör, 161 milyon TL net kâr elde etti.

“Üretim ve ekonomiye olan katkımızı sürdürüyoruz”

2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Son 2 yıldır zorlu pazar koşullarına rağmen, liderliğimizi 13'üncü yılına taşımıştık. Yaşanmaya başlanan salgın süreci ise karşımıza farklı zorluklar getirdi. Ancak 65 yılı aşan deneyimimiz ve güçlü finansal yapımızla yeni şartlara uygun çizdiğimiz yol haritamızla ara verdiğimiz üretim faaliyetlerimize hızlı bir şekilde dönerken; salgın öncesindeki üretim seviyemizi geçmeyi de başardık ve pazardaki konumumuzu güçlendirdik.” dedi.

"Salgına karşı kriz planımız Şubat ayında hazırdı"

Açıklamalarında koronavirüse karşı alınan önlemlere de diğinen Aykut Özüner, yılın ilk yarısında alınan sonuçlarda bu önlemlerin ciddi bir rolü olduğuna dikkat çekti. Şubat ayında pandemi kurulunu oluşturarak kriz planlarını hazırladıklarını anlatan Özüner, şunları kaydetti:

"COVID-19 yayılım riskine karşı müşterilerimizden, bayilerimize kadar tüm ekosistemimizi kapsayan birçok uygulamayı çok hızlı şekilde hayata geçirdik. Salgınla birlikte evden çalışma düzenlemesine geçilirken, fabrikalarımızda da üretime ara verildi. Üretime yeniden başlamadan önce ise, çalışan yaşam döngüsündeki tüm süreçleri fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde ve izlenebilirlik temelinde yeniden düzenledik. Bu çalışmalarımızın sonucunda ‘Ankara ve Erenler Fabrikalarımız’, sektörümüzde de bir ilk olan, ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.”

"Salgında herkesin yanında olmaya gayret ettik"

Salgın döneminde gıda tedariğinde kritik rol oynayan çiftçilere yönelik projeleri de hızla hayata geçirdiklerini söyleyen Aykut Özüner, “Tarımda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çiftçilerimizin bulunduğu yerde servis hizmetlerinden yararlanabilecekleri Mobil Yol Desteğini sağladık. Tarımsal verimliliği artırmak üzere kendilerine sektörde ilk olan Tarlam Cepte mobil uygulamasını ücretsiz sunarken, yine ücretsiz olarak erişime sunduğumuz online eğitimlerle çiftçilerimizi desteklemeye devam ettik. Buna ek olarak, mevsimlik işçilerin tarlalardaki çalışmaları hijyenik koşullarda yapabilmeleri için grup şirketimiz Tat A.Ş. ile birlikte iş birliği yaptık.” şeklinde konuştu.

Salgın günlerinde, toplumun farklı kesimlerine destek olmak adına hareket ettiklerini belirten Özüner, sağlık sektöründe medikal ekipman açığı konusunda da çalışmalarının olduğunu aktardı. Özüner, bu kapsamda sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ‘entübasyon ve biyolojik numune alma’ kabinlerini Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarında üretmeye başladıklarını ve pandemi hastanelerine teslim ettiklerini açıkladı.

"Başarılarımız, bize duyulan güvenin bir sonucu"

Yılın ikinci yarısında üretimden satış ve ihracata kadar bu yıl için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Aykut Özüner, “Başarılarımızın arkasında, aslında tüm paydaşlarımız nezdinde TürkTraktör markasına duyulan güven yatıyor. Bizler de bu güvenin sağladığı motivasyonla yarattığımız istihdam, gerçekleştirdiğimiz üretim ve yaptığımız ihracat ile ekonomiye olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.