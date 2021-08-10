TürkTraktör'den 608 milyon TL net kâr

TürkTraktör, 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, yılın ilk yarısında üretimini yüzde 105, ihracatını ise yüzde 31 artırarak yeni rekorlara imza attı. Bu dönemde şirket toplam satış adedini yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 576 milyon TL’ye yükseltti.

Yılın ilk yarısında 25 bin 335 adet traktör üreten şirket, Türkiye’deki toplam traktör üretiminin de yaklaşık üçte ikisini gerçekleştirmiş oldu. Traktör ihracatının da yüzde 88’ini tek başına gerçekleştiren TürkTraktör’de ihracatın toplam ciro içindeki payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında cirosu üretimindeki artışa bağlı olarak 5 milyar 576 milyon TL’ye yükselen TürkTraktör’ün faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 14,1 ve yüzde 15,5 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör, yılın ilk yarısını 608 milyon TL net kârla tamamladı.

Ar-Ge ve yenilemeye yıllık 250-300 milyon TL fon ayırıyor

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, belirsizliklerin devam ettiği 2021 yılının ilk yarısında üretim ve ihracatta yakalanan performansın temelinde, düşük maliyetli yüksek kalitede üretim yapmayı sürdürmelerini sağlayan Ar-Ge çalışmalarının yattığını söyledi. Verimlilik artışının Ar-Ge merkezleri sayesinde mümkün olduğunu belirten Özüner, sektörde 2 Ar-Ge merkeziyle faaliyet gösterdiklerini bildirdi. Özüner, Ar-Ge ve fabrika yenileme yatırımları için her yıl ortalama 250-300 milyon TL fon ayırdıklarına dikkat çekti.

TürkTraktör olarak 2013’te adım attıkları iş makineleri sektöründe de önemli bir boşluğu doldurduklarını belirten Özüner, “2020 yılında üretmeye başladığımız yerli iş makinelerinin traktör dışı gelirlerimize pozitif katkısı, ivmelenerek artmaya devam ediyor. New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici ürün gamını Ankara’daki fabrikamızda geçen sene üretmeye başlamıştık. Kısa sürede pazar payımızı artırdık. Yılın ilk yarısında 269 adet iş makinesi satışı gerçekleştirdik. Yılın geri kalanında da sektördeki bilinirliğimizi artırmayı ve pazar payımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.” diye konuştu.