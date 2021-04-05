TürkTraktör'den büyük balya makinelerine özel bayi yapılanması

Büyük balya makinelerine özel bayi yapılanmasına giden TürkTraktör, oluşturulan yeni yapılanma ile büyük balya makinesi işletmeciliği yapan çiftçilerin tüm satış ve satış sonrası beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi adıyla yapılandırılan bayiler, çiftçilerin her türlü ihtiyacı için, yüksek hizmet kalitesi sağlayan tek nokta olacak.

Aday bayiler arasından tüm kriterleri karşılayanlarla oluşturulan TürkTraktör Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi çiftçi ve üreticilere, New Holland satış teşkilatı bünyesinde 6 farklı bölgede 6 Mükemmeliyet Merkezi, Case IH satış teşkilatı bünyesinde ise 2 farklı bölgede, 2 Mükemmeliyet Merkezi ile hizmet vermeye başladı.

"Yerinde müdahale de yapılacak"

TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, özel bayi yapılanmasının da katkısıyla halihazırda ürün sundukları bu alandaki çalışmaların, güçlü ve deneyimli bir bayi ağı ile daha odaklı olarak gerçekleştirileceğini aktardı.

Yapılanmada dikkate alınan kriterler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Akyüz, şunları kaydetti: "Bu çalışma sırasında, satış ve satış sonrası bölgeleri, yapılacak ek yatırımlar ve bu girişimci bayilerimize verilecek özel destekler gibi pek çok detayı içeren kapsamlı hazırlıklar yaptık. Bu yapılandırmaya dahil edilecek New Holland ve Case IH marka bayilerimizi belirlerken temel hareket noktamız, verilecek en üst seviyedeki satış ve satış sonrası hizmetlerle, çiftçilerimize maksimum faydayı sağlamak oldu. Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezlerini kurgularken halihazırda satış, yedek parça ve servis hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan 3S bayilerimiz arasından, üst seviye hizmet için gerekli personel ve ekipman yatırımını yapmaya istekli olanları önceliklendirdik. Ayrıca büyük balya makine pazarının bölgesel hacmi ve bu pazara en hızlı şekilde ulaşabilme gibi konulara da temel kriterler içinde yer verdik.”

Akyüz, Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi bayilerinin hizmetlerini, sadece plazalarında değil, aynı zamanda tam donanımlı servis aracı ve deneyimli teknik uzmanlardan oluşan Mobil Servis Ekipleri ile sahaya da taşıyarak, "yerinde müdahale" şeklinde sunacağının da altını çizdi.