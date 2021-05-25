TürkTraktör’den hammadde krizine yerli çözüm

Hasan KUŞ

TürkTraktör, üretimde yedek parça temininde yaşanan sıkıntıları aşmak için yerli çözüme odaklandı. DÜNYA’ya konuşan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, tedarikte yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak için fabrikada yapılacak ek yatırımlarla bazı parçaları kendilerinin üretmeye başladıklarını açıkladı. Son bir yılda özellikle hammadde tarafında önemli bir yere de sahip olan, dişli ve şaft üretimine yönelik yatırımlar yaptıklarını anlatan Özüner, “Bu yatırımlar sayesinde hem farklı tiplerde çok sayıda dişli ve şaftı devreye aldık hem de tedarik zincirinde yaşanma ihtimali bulunan belirsizlikleri önceden gidermiş olma konusuna büyük katkı sağladık. Bu anlamda yarattığımız katma değeri artırmak üzere önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Pandemide tarımsal üretimin ön plana çıkması ve daha verimli araçlara talebin artması, son yıllarda büyük daralmanın yaşandığı traktör pazarında satışları yeniden hızlandırdı. Son 10 yılda satış ortalaması 55 bin adet olan traktör pazarının 2019 yılında 25 bin adetlere kadar gerilediğini hatırlatan Aykut Özüner, “Özellikle salgın döneminde tarımın ve tarımsal üretimle ‘kendine yetebilmenin’ ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Buna ek olarak daha önceki dönemlerin ertelenmiş taleplerinin de etkisiyle satışlar yukarı doğru ciddi bir ivme kazandı. Türkiye traktör pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunan TürkTraktör de 2021’in ilk çeyreğinde üretim ve toplam satışta yakaladığı ivmeyle pazardaki gücünü artırdı” dedi. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde perakende satış adedini yüzde 71 artırarak 9 bin 381’e çıkardı.

Talebin hızlı bir şekilde arttığı bu dönemde, birçok sektörde olduğu gibi traktör sanayiinde de hammadde tedarikinde sorunlar yaşanıyor. Aykut Özüner, bu sorunu yerli üretime odaklanarak çözmeye çalıştıklarını vurguladı. Özüner, “Tedarik zincirindeki belirsizlikleri gidermek adına alternatif kaynaklar yaratmaya odaklandık. Bu anlamda da fabrikamıza yapılan ek yatırımlarla bazı parçaları kendimiz üretmeye başlayarak, çözüm oluşturuyor, bu süreçleri yönetmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Finansal çözümlerimiz satışı destekliyor”

Tarımda hem maliyetlerin düşürülmesi hem de verimliliğin artırılması için modern tarım teknolojilerini sunan mekanizasyondan daha etkin şekilde yararlanılması konusunun da artık daha çok gündeme geldiğini kaydeden Özüner, “Bu noktada da bizim çiftçinin mekanizasyona erişimini kolaylaştırmak adına kurguladığımız uygun koşullar sunan kampanyalarımız ve TT Finans finansal çözümümüz de satışlarımıza olumlu bir etki yaratıyor” dedi.

Traktör ihracatının %88’ini karşıladı

Şirket, ihracatta da atağa geçti. 2021’in ilk çeyreğinde yurtdışı satışlarını yüzde 2 artıran TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 88’ini yine tek başına gerçekleştirdi. Üretimdeki artışa bağlı olarak da yılın ilk 3 ayında ciroyu yaklaşık 2.7 milyar TL’ye yükselten şirketin 2021 yılı ilk çeyreğindeki toplam üretim rakamı ise 13 bin 208 adet oldu.

191 adet aktif patenti bulunuyor

Sektörde iki Ar-Ge Merkezi’yle faaliyet gösteren tek üretici olduklarını kaydeden Aykut Özüner, “Ar-Ge’ye kesintisiz şekilde yatırım yapıyoruz. Şirketimizin son 5 yılda Ar-Ge alanındaki yatırım miktarı yaklaşık 300 milyon TL. Mart 2021 itibarıyla fikri haklar portföyümüzde 11 adet uluslararası olmak üzere toplam 191 adet aktif patent bulunuyor” dedi.

Çevreci motorlarla atağa geçecek

TürkTraktör, piyasaya sunduğu yeni çevreci araçlarıyla hem yurt dışı pazarlarda hem de yurt içinde satışlarını hızlandıracak. Aykut Özüner, Avrupa’nın yeni çevre politikalarına uygun olarak geliştirilen yerli Faz 5 çevreci motora sahip New Holland ve Case IH markalı traktörlerini, Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç etmeye başladıklarını açıkladı.

Yeni ürünleriyle TMR yönetmeliğine hazır

Sektörde bu yıl gündemde olan önemli konulardan biri de Traktör Ana Çerçeve Yönetmeliği (TMR) geçişinin başlayacak olması. Aykut Özüner, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “2021’in başından bu yana çiftçilerimizin güvenli sürüş ve araç kullanımını destekleyecek bu geçiş kapsamında yönetmelikte belirtilen kriterlere sahip farklı traktör modellerimizi çiftçilerimize sunmaya da başladık. Yakın zamanda yurtdışı pazarlarına sunmaya başladığımız Faz 5 emisyon seviyesindeki ürünlerimizin de ihracat seviyelerini artırmayı hedefliyoruz.”