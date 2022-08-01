TürkTraktör’den iki tesiste üretime ‘planlı bakım’ molası

TürkTraktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yıllık planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Erenler fabrikalarında 1 - 13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Şirketimiz Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 1 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde, çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 15 Ağustos tarihinde başlanacaktır.”