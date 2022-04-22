TürkTraktör’den ilk üç ayda 3,9 milyar liralık ciro

TürkTraktör, 2022 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ocak-Mart döneminde toplam 11 bin 427 adet traktör üretimi gerçekleştiren TürkTraktör, yılın ilk 3 ayında iç pazarda 6 bin 753, dış pazarlarda ise 4 bin 394 adet traktör satışı gerçekleştirdi. Şirket, söz konusu dönemde ihracatta yüzde 26 oranında artış kaydetti.

Yılın ilk üç ayını 477 milyon TL net kârla tamamlayan TürkTraktör’ün aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,2 ve yüzde 14,3 oldu. Şirketin toplam cirosu da 3 milyar 988 milyon TL’ye ulaştı.



Yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "İlk üç aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz 11 bin 427 adet traktör üretiminin 4 bin adetten fazlasını tüm dünyaya ihraç ettik. Bu rakam geçmiş yılların aynı dönemleri ile karşılaştırıldığı zaman ihracat alanında kırdığımız yeni bir rekor. Türkiye'nin tarım mekanizasyonundaki lider firması olarak üreterek tarımı dönüştürmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya bütün gücümüzle devam edeceğiz." dedi.