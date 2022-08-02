TürkTraktör’den ilk yarıda 959 milyon TL’lik net kâr

TürkTraktör, 2022 yılı ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, söz konusu dönemde 22 bin 155 adet traktör üretimi gerçekleştirdi.

TürkTraktör, yurt içi pazarına 13 bin 474 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 254 adede ulaştı. İhracatta yüzde 9 artış yakalayan şirket, altı aylık rakamlar baz alındığında yeni bir rekora imza attı.

TürkTraktör, yılın ilk altı ayını 959 milyon TL net kârla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 14,7 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 8 milyar 881 milyon TL seviyesine yükseldi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı Mayıs sonu verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markası, pazardaki liderliğini sürdürürken, premium markası CASE IH ise pazarda üçüncü olarak yerini aldı.

"Yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz"

İlk yarıya ait verileri değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “TürkTraktör olarak 15 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı ihracat alanında yakaladığımız rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz. 2021 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısı, bu yıl içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından şirketimize verilen ödüllerle takdir edilmişti. İlk altı aylık dönemler baz alındığında bu yıl bir rekora imza attığımızı görüyoruz ve yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı vesilesiyle, tüm TürkTraktör ailesine özverili ve motivasyonlu çalışmaları için teşekkür ediyorum. 68 yıldır olduğu gibi hem Türk hem de dünya çiftçilerinin her ihtiyaçlarında yanında olup ülkemize değer yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.