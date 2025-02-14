TürkTraktör'ün 2024 toplam cirosu 67 milyon liraya yaklaştı

TürkTraktör’ün 2024'te toplam cirosu 66 milyar 970 milyon lira, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 14,7, net kârı ise 5 milyar 741 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirket geçen sene yurt içi pazara 31 bin 974 yurt dışına ise 12 bin 516 adet traktör sattı.

Traktör pazarında yüzde 46,2 payı olan TürkTraktör şirket, geçen sene Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

"Pazarda daralma yaşanan bir yıl oldu"

Açıklanan finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Pazarın, 2023 yılındaki rekorun ardından bu yıl normalleşme eğilimiyle birlikte yüzde 18 daraldığı böylesine zorlu bir dönemde New Holland markamız ilk sırada, Case IH markamız ise ikinci sırada yer aldı. Ekibimizin bu yeni pazar koşullarına uyum sağlama konusundaki özverisi, bu sonuçları elde etmemizi ve geleceğe hazırlanmamızı sağlıyor... Bu başarılı sonuçlar vesilesiyle, markalarımıza olan sadakatini göstererek ürünlerimizi tercih eden çiftçilerimize ve tüm katkıları için bayi ve tedarikçilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.