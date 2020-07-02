TürkTraktör’ün “Tarlam Cepte” akıllı tarım uygulaması 20 bin çiftçiye ulaştı

02 Temmuz 2020

TürkTraktör, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlamak üzere geliştirdiği ‘Tarlam Cepte’ mobil uygulamasını, geçen yıl çiftçilere sunmuştu.

Çiftçilerle buluşmasının ardından geçen 1 yılda uygulama, gün geçtikçe daha fazla çiftçiye ulaşıyor. Sektörde de bir ilk olan uygulamayı cep telefonları ve mobil cihazlarına indiren 20 bin çiftçi, tarımsal üretim çalışmalarında 'Tarlam Cepte’den aktif olarak yararlanıyor.

TürkTraktör, söz konusu uygulamayla tarımda teknoloji kullanımını ve saha çalışmalarında çiftçilere karar desteği sağlıyor. Çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran tavsiyelerde bulunurken; tarımsal üretime katma değer yaratan bir çözüm olması için geliştirilen Tarlam Cepte uygulaması üzerinden bugün toplam 250 bin dekar tarım arazisinin takibi yapılıyor.

'Tarlam Cepte' uygulamasından ise en çok Ankara, İstanbul ve Konya illerindeki çiftçiler yararlanıyor. TürkTraktör, koronavirüs salgınında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve çiftçilerin sahadaki çalışmalarını kolaylaştırıp desteklemek adına nisan ve mayıs aylarında 'Tarlam Cepte’yi tamamen ücretsiz olacak şekilde kullanıma sunmuştu.

TürkTraktör’ün bu çalışmasıyla, salgın döneminde de yeni birçok çiftçi 'Tarlam Cepte’den yararlanmaya başladı. Uygulamanın en çok kullanılan ve sevilen yüksek çözünürlüklü uydudan bitki sağlığı takibi özelliği ise pandemi döneminde çiftçilerin yanında oldu.

Arazi özelindeki tüm bilgilere bir tıkla ulaşmak mümkün

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren tüm kullanıcılar ücretsiz olarak; bulundukları bölgenin hava durumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

Kullanıcılar ücretsiz özelliklere ek olarak, yılda 365 TL karşılığında kullanıcının tarlasına özel olarak sunulan ileri özelliklerden de faydalanabiliyor. Tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkân tanıyan “kullanıcının tarlasına özel” takip özelliği sayesinde çiftçiler, erken uyarı sistemiyle meteorolojik risk uyarılarını alıyor, uydudan sağlanan görüntüler ile bitki sağlığını düzenli olarak tarlaları özelinde takip edebiliyorlar. Risk ve kuraklık raporları, traktör ve ilaçlama kullanım saat önerileri ile yetiştiricilik tavsiyeleri ise çiftçilerin bu hizmet ile yararlanabileceği diğer imkanlar arasında yer alıyor. Uygulamayı http://www.tarlamcepte.com internet sitesinden ve “Google Play” ile “Apple Store” üzerinden indirilebiliyor.