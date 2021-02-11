TürkTratör, 2020'de 776 milyon TL net kâr elde etti

TürkTraktör, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, pandeminden kaynaklı zorlu şartlara rağmen ihracat ve yurt içi satışlarda başarılı bir performans gösteren TürkTraktör, TSE Güvenli Üretim Sertifikasına sahip fabrikalarında, 2020'de toplam 34 bin 337 adet traktör üretti. Geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 51 artış kaydeden TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 68’ini tek başına gerçekleştirdi.

Üretimin yanı sıra iç pazarda toplam 22 bin 384 adet satış gerçekeltiren TürkTraktör, ayrıca Amerika Kıtası'ndan Japonya’ya kadar 130’dan fazla ülkeye 12 bin 553 adet traktör ihraç etti.

Üretiminde gerçekleşen yaşan atışın etkisiyle şirket, 2020'de cirosunu da bir önceki yıla göre yüzde 64 oranında artırdı. Böylece yılı 6 milyar 243 milyon TL toplam ciro ile kapatan TürkTraktör, sen sonunda 776 milyon lira net kâr elde etti. Şiketin 2020 yılı faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 15 ve yüzde 17 olarak gerçekleşti.

“Ana odağımız tarımda kesintisiz üretimin sağlanması”

TürkTraktör'ün 2020 yılına ait finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, pandemi döneminde öncelikle tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak “Salgınla birlikte oluşan zorlu şartlar karşısında gıda tedarikinde kesintisizliği sağlamak adına özveri ile çalışan çiftçilerimizi her alanda desteklemeyi önceliklendirdik. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazardaki konumunu 7. sıradan 4. sıraya yükseltti. TürkTraktör olarak pazardaki kesintisiz liderliğimizi 14. yılına taşımayı başardık.” dedi.

Emisyon geçişi için hazırlıklarını tamamladı

Bu yıl içinde kademeli olarak Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartları ile traktör ana çerçeve yönetmeliğine yönelik geçiş hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Aykut Özüner, “Avrupa ve Kuzey Amerika’da 2014 yılından bu yana kullanılan Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip traktörlerimizi dünya çiftçileriyle buluşturuyorduk. Ülkemizde uygulanacak olan emisyon geçişi için de hazırız ve bazı modellerimizin üretim ve satışına Ocak ayında başladık.” diye konuştu.

"Traktör ihracatında da lideriz"

TürkTraktör olarak 2020'de dış pazarlara yaptıkları satışla Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 86’sını tek başına gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Aykut Özüner, "Pandemi sürecinde etkilenen yurt dışı pazarlarda özellikle yılın ikinci yarısında önemli bir büyüme gözlemledik. Bu süreçte TürkTraktör olarak geliştirip ürettiğimiz Faz V motora sahip traktörlerin ihracatını da gerçekleştirmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

"Satışlarımız yüzde 58 arttı”

İş makineleri alanında yürüttükleri çalışmalara da değinen Aykut Özüner, şunları söyledi: “Tıpkı tarım alanında olduğu gibi, iş makinelerinde de yerli üretim, sektöre girdiğimiz ilk günden itibaren odağımızdaydı. Bu anlamda 2020 yılı bizim için iş makinelerinde çok önemli bir sene oldu. Yerli kazıcı yükleyici üretimine başladığımızın daha ilk senesinde 150 adet kazıcı yükleyicinin satışını gerçekleştirdik. Yerli üretim avantajıyla sunduğumuz kazıcı yükleyicilerimiz, iş makinelerindeki çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı. 2020 yılında bir önceki seneye göre iş makineleri satışlarımız yüzde 58 arttı. 2021 yılında da traktör alanındaki başarımızı iş makinelerine yansıtmayı ve bu alandaki büyümemizi katlayarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”