Turkuaz, seramikte ‘robot’ yatırımlarıyla büyüyecek

08 Temmuz 2020

OKTAY ENSARİ

Kayseri’de iki ayrı sanayi bölgedeki tesislerinde seramik sağlık gereçleri üretimi gerçekleştiren Turkuaz Seramik, 2019’da gerçekleştirilen 8 milyon dolarlık yatırımın ardından, bu yılı ve 2021’i de kapsayacak 6.5 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldı.

Turkuaz Seramik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özkaya, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri İncesu Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerine yönelik açık ve kapalı üretim alanlarında kapasite artışına ve tasarım odaklı modernizasyona yeni yatırımlar gerçekleştireceklerini dile getirdi. “Yeni yatırımlar sonrasında İncesu tesisimize yapacağımız 17 bin metrekare ek kapalı alan ile İncesu tesisindeki toplam kapalı alanımız 100 bin metrekareye, Kayseri merkezle birlikte toplam 140 bin metrekareye çıkmış olacaktır” diyen Özkaya şu bilgileri verdi:

“Her iki tesisimizde de çalışan sağlığını korumak ve ürünlerimizin yüzey kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak için mevcut sırlama robotlarının sayısının arttırılarak yenileri kurulacaktır. Gün geçtikçe hem ülkemizde hem gelişmiş pazarlarda popülerliği giderek artan asma klozet modellerinin üretimini artırmak adına son teknoloji döküm hatları oluşturulacak. Karbon ayak izi konusundaki hassasiyetimizi devam ettirerek, faaliyette bulunan 3MW kapasiteli güneş enerji santralimizin kapasitesini 6.75 MW’a çıkaracağız.” Turkuaz Seramik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özkaya, tasarım alanına özel önem verdiklerini dile getirerek “İbiza Rimless asma klozet ve Blue lavabolarımız yurt içinde ve dünyanın değişik bölgelerinde önemli ödüller aldı” diye konuştu.

Turkuaz Seramik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özkaya

45 ülkeye 16 milyon dolar ihracat



İç pazarda 300’ün üzerinde dağıtım noktasında faaliyet yürüten Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özkaya, global bir marka olma çalışmalarının yanında Türk Malı imajına katkı sağlama yolunda da önemli adımlar attıklarını vurguladı. 45 ülkeye 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Turkuaz Seramik, 2019’da faaliyete geçirdiği Doğu Adriyatik Bölge Müdürlüğü ile Balkan ülkelerinde, Hollanda-Almanya merkezli CerabathB.V. şirketleri üzerinden de Avrupa dağıtım ağını oluşturmaya ve markalaşma faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.



Hijyen odaklı yenilikler artıyor



Son zamanlarda anti bakteriyel yüzey uygulamalarına yöneldiklerini ve AR-GE merkezinde geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Emre Özkaya ‘Ürettiğimiz seramik sağlık gereçlerini mikroorganizmalara karşı dirençli hale getirmek ve sayılarının artmasını engelleyecek, yüzey pürüzlülüğünü ortadan kaldırarak daha kolay temizlenecek sır kaplamasıyla birleştirerek kompozit bir ürün haline getirdik” dedi.