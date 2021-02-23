Türküm Global, Sistem Global’in Kayseri bölge partneri oldu

KAYSERİ - Türküm Global, Sistem Global’in sahip olduğu tecrübe ve uzmanlığı, Ar- Ge ve yatırım danışmanlığından, halka arz ve aile anayasası çalışmalarına kadar pek çok alanda Kayseri başta olmak üzere çevre illere sunmaya hazırlanıyor. Sistem Global, ticari hayata yeni başlayacak küçük ticarethanelerden, birçok ülkede uzantıları olan büyük şirketler grubuna kadar tüm kuruluşlara, mali, teknik, idari, hukuki ve globalleşme alanlarında başlangıç ve büyüme rehberliği sunuyor. Sistem Global’in yaklaşık 5 yıldır Kayseri’de birçok firmaya çok farklı alanlarda destek verdiğini söyleyen Cengiz Bıçakcıoğlu, Soner Türküm ile birlikte 2020 yılı Kasım ayında Türküm Global’i kurduklarını ve Sistem Global’in Bölge Partneri olarak faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.