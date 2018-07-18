Turkven’den dev yatırım

18 Temmuz 2018

Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2019 yılsonuna dek 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif’te çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu. Bu işlemde Elif’e SAS Kurumsal Finans tarafından danışmanlık verildi. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini vurguladı. Ali Nalbantoğlu, "Türkiye’nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Elif, Türkiye’de sektörün teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firmasıdır. Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde öncüdür. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak" dedi.

Turkven yöneticilerinden Aksel Şahin de Elif’in 1.400 çalışanı ile 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirterek, şirket ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şirketin, alt yapısı, teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile öne çıkan konsept fabrikası, tek çatı altında 60.000 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en önemli üretim tesislerinden biridir. 2014 yılında Mısır’da faaliyete geçen yeni fabrikası ile beraber şirket, yılda 90.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.”

Küresel platformda liderlik hedefliyor

Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargil ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Elif, kurulduğu 1972 yılından bugüne yüksek kalite ve hizmet standartları ile bütünleşmiş sürdürülebilirlik anlayışı ile esnek ambalaj sektöründe küresel bir referans şirket olmayı hedeflemektedir. Hizmet sunmakta olduğu çokuluslu dünya markalarının takdiri ile üretim yaptığı coğrafyalarda ve satışlarının yoğunlaştığı Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde pazar lideri konumundadır. Elif, son teknolojileri ve sektördeki eğilimleri yakından takip ederek sürekli gelişimi ve yenilikçiliği amaçlamaktadır. İştirak ettikleri şirketlerde yüksek büyüme ve kurumsallık alanlarına katkı sağlayan Turkven ile beraber, yatırımlarımızı daha da hızlandırarak Elif ayak izini genişleteceğimize ve küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam.”