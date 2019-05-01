Turyam, Türkiye’nin her noktasına hizmet götürmeyi hedefliyor

01 Mayıs 2019

Sektöre ilk olarak Turanlar Lojistik firmasıyla 2016 yılında atık nakliye ve tank temizleme hizmetiyle adım atan Turyam Geri Dönüşüm, iştiraklerine Yaman İnşaat’ı da dahil ederek sektörde büyüyor. Atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atık ara depolama, tehlikeli-tehlikesiz atık geri kazanımı konularında faaliyet gösteren tesisleri ve bir süre sonra faaliyete geçmesi planlanan Siirt Baz Yağı Geri Dönüşüm firmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirten Turyam Yönetim Kurulu Yardımcısı Veysel Turan, “2019 yılında Türkiye’nin her noktasına ulaşabilmeyi, bölgemizdeki firmaların yarısına geri dönüşüm hizmeti verebilmeyi ve toplam 5 bin ton atık işlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Turyam olarak ileri teknolojik sistemleri kullanarak, müşteri memnuniyeti ve atık geri dönüşümü konularında Türkiye’nin önde gelen kuruluşu olma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Veysel Turan, toplam 6 bin 300 metrekarelik alan üzerine kurulu tesislerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen atık kodlarının 987’sinin geri dönüşümünü sağlayabildiklerini söyledi.

Akdeniz Bölgesi’nde tehlikeli ve tehlikesiz atık, sıvı atıklarını alma yetkisine sahip tek tesise sahip olduklarının altını çizen Turan, “Tam entegre tesisimizde saatte 5 ton ardiyef, 4-4.5 ton civarında da çamur işleyebiliyoruz. ATY dediğimiz alternatif hammadde hazırlıyoruz ve çimento firmalarına bu hammaddenin satışını yapıyoruz. Biyolojik ve evsel çamur kurutmada İç Anadolu ve Güneydoğu’da bulunan çimento fabrikaları hariç atığı alarak işleyen tek geri dönüşüm tesisiyiz. Entegre atık yönetim metodlarının yanında planlı atık lojistik hizmeti de vererek, müşterilerimize A’dan Z’ye hizmet sunarak operasyonel mükemmellik sağlıyoruz. Turyam olarak güvenilir ve sürdürülebilir entegre çözümler garanti ederek, çevreyi korumaya ve her türlü kirliliği önlemeye yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Sanayiciyi atık nakliyesi maliyetinden kurtardık”

Sektöre atık taşımacılığı ile başlamış olmaları nedeniyle sanayicinin sıkıntılarını tespit etmek konusunda avantajlı olduklarını dile getiren Veysel Turan, bölge sanayicisinin en büyük sıkıntısının atıklarını yüksek maliyetlerle şehir dışına taşıtmak zorunda kalması olduğunu bildirdi.

Sağladıkları yerinde geri dönüşüm hizmeti ve kaliteden memnun olan sanayicinin Turyam’ın varlığı ile zaman ve maliyet yükünden kurtulduğunu aktaran Turan, “Bölgemizde en basit atık taşımacılığının başka bir şehre nakliyesinin sanayiciye maliyeti 3 bin lira. Tonlarca atık nakliyesi gerçekleştiren ağır sanayi firmalarını göz önünde bulundurursak yıllık atık nakliyeleri maliyeti hesaplandığında karşımıza çıkan rakam, hiç de göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşıyor. Biz Turyam olarak sanayicimize sunduğumuz yerinde geri dönüşüm hizmeti ile güvenli ve kaliteli bir şekilde bu maliyeti ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tesislerinde verdikleri geri dönüşüm hizmetinin yanı sıra, atık taşımacılığını da kendi bünyeleri içerisinde gerçekleştirdiklerini ileten Turan, tehlikeli madde taşımaya uygun, SRC5 belgeli ve lisanslı 8 adet araçla hizmet verdiklerini ve bölgede atık taşımacılığı yapan tek firma olduklarını ifade etti.

“En büyük hedefimiz biyokitle enerji santrali kurmak”

Önümüzdeki beş yıl içerisinde planladıkları en büyük hedefin ilk aşamada 2 MW’lık bir enerji santrali kurarak geri dönüşümden elde ettikleri ile elektrik üretimi yapmak olduğunu belirten Veysel Turan, şunları söyledi: “Biyokitle enerji santralinin en önemli ihtiyacı hammadde. Biz zaten bu hammaddenin üretimini gerçekleştiriyoruz ve alanımızda bu hammaddenin tek tedarikçisiyiz. Ürettiğimiz hammaddeyi çimento fabrikalarına sağlayacağımıza kendi enerji santralimize aktarmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz ardiyef, yüksek elektrik elde etmemizi sağlayacak. Bu hedef için çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

“Geniş kapsamlı dönüşümle Akdeniz sahillerini kurtarabiliriz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 100 tonluk bir atık gemisine sahip olduklarına değinen Veysel Turan, bu imkanı kullanarak Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Akdeniz Bölgesi’nde tanker ve konteyner gemilerinin atıklarını alıp işlemek istediklerini söyledi.

321 km’lik kıyı bandına sahip Mersin’de liman faaliyetleri ve endüstriyel faaliyetler sebebi ile ciddi deniz suyu kirliliği problemleri yaşandığına, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği Durum Raporu analiz sonuçlarının da bunu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Turan, Akdeniz kıyılarının hem karadan hem de denizden yapılacak geniş kapsamlı atık geri dönüşümü ile kurtarılabileceği görüşünü dile getirdi.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz limanlarda atık kabul tesisi kurup, gemiyle atık sintine ve slaçı alıp, karadan da tesisimize getirip atığı imha etmek istiyoruz. Atık gemimiz tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın büyükşehir mevzuatında mücavir alanlar içerisinde ya büyükşehirin kendisinin yapması gerektiği ya da bu işi ikinci veya üçüncü şahıslara yaptırması gerektiği belirtilmiştir. Bu sorunun mevzuat kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından çözülmesi gerekiyor ve biz Turyam olarak bu işi yapmaya talibiz.”