TUSAŞ, AR-GE harcamalarını ikiye katladı

07 Eylül 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) AR-GE harcamalarını 2019’da bir önceki yıla göre katlayarak 3 milyar TL’ye yükseltti. TUSAŞ’tan yapılan açıklamada, AR-GE personeli istihdamının da devam ettiği bildirildi. Açıklamada, AR-GE ve inovasyona yönelik harcamaların 2019 sonunda cironun yüzde 34,4’üne ulaştığına dikkat çekildi. TUSAŞ’ın 2019 yılında 46, 2020 ilk altı ayda ise 48 patent başvurusu yaptığı da açıklandı.

Havacılık ve uzay sanayiinin yüksek teknoloji gerektirdiği, şirketin güncel teknolojiyi ürünlerine kazandırmak için sürekli yatırım içinde olduğu vurgulanan açıklamada, “TUSAŞ, küresel ölçekte sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için yenilikçi teknolojileri takip ederek ve ürünlerine entegre ederek, havacılık ve uzay ekosistemine yön veren öncü bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” denildi.

TUSAŞ’ın salgın döneminde de AR-GE personeli istihdamını sürdürdüğü, 2020 ilk altı ayında 150 kişilik ilave istihdam yapıldığı belirtilen açıklamada, toplam AR-GE personelinin 3 bin kişiye ulaştığını kaydedildi.

TUSAŞ’ın üretim merkezi Ankara Kahramankazan tesislerinde AR-GE merkezi bulunuyor. Bunun yanında ODTÜ Teknokent, İstanbul Teknopark, İTÜ ARI Teknokent, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, ULUTEK Teknopark ve Hacettepe Teknokent’te bulunan çeşitli yerleşkelerinde insan kaynağı yetiştirme ve üniversite-sanayi işbirliği tesisine yönelik projeler yürütüyor.