TUSAŞ’ta sermaye 220 milyon doları aştı

Nesrin KOÇASLAN

6 Şubat’ta yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından bölgede savunma sanayi hamlesi projelerine başlanmış ve TUSAŞ Kahramanmaraş’a yatırım yapacağını açıklamıştı.

Bu doğrultuda TUSAŞ, başta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte hareket ederek ‘TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisi’ kurulumunu gerçekleştirdi. İlk etapta 30 milyon euro bütçe ile başlayan yatırım sadece fabrika ile sınırlı kalmayarak, daha büyük bir savunma sanayi şirketi için harekete geçildi ve TUSAŞ ile KMTSO’nun ortaklığında savunma sanayi şirketi kurulması adına adımlar atıldı.

Bunun neticesinde ise yine geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün de katılımlarıyla KM Uzay Havacılık A.Ş. ortaklık şirketi için imzalar atıldı. Tüm iş dünyasının istifadesine sunulan ve minimum 100 bin dolar ile başvuruların yapılabildiği ortaklık şirketi için 29 Şubat’ta başlayan süreç 30 Nisan itibariyle son bulurken, Kahramanmaraş’ın esnafı, tüccarı, sanayicisi yatırıma büyük ilgi gösterdi ve 200 milyon dolar sermaye hedeflenen başvurular için büyük bir başarı sağlandı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’tan 168 başvuru gerçekleşti ve TUSAŞ’ın payı da dâhil olmak üzere bu başvurular doğrultusunda sermaye 220 milyon doları aştı. Tekstil ve metal mutfak eşyalarında Türkiye’nin üretim gücü olan Kahramanmaraş, savunma sanayii ile birlikte yeni bir sayfa açarak, artık üretimdeki güçlü rolünü daha da artıracak.

“Talep beklenenin üzerinde”

TUSAŞ ve ortaklık başvurularını değerlendiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “TUSAŞ ile birlikte yürüttüğümüz KM Uzay Havacılık A.Ş için 30 Nisan itibariyle müracaat süresi doldu. 168 başvuru oldu ve TUSAŞ dahil olmak üzere 220 milyon doları aşkın sermayeye ulaştık. Bu rakam hedeflediğimizden daha büyük bir rakam. Kahramanmaraş şu an artık bu ortaklık yapısıyla beraber 220 milyon doları aşan bir sermaye ile büyük bir savunma sanayi şirketi kurmaya hazırlanıyor.

İnşallah önümüzdeki hafta da şirket kurulumunu gerçekleştireceğiz” dedi. Bu hamleyle birlikte Kahramanmaraş’ta büyük bir dönüşüm ve değişim gerçekleşeceğine inandıklarını söyleyen Mustafa Buluntu, “Kahramanmaraş bu projeyle beraber yüzyılın dönüşümünü yaşayacak. Bunun haricinde 150’ye yakın firmamızda yan tedarikçi olma noktasında ilerliyor” diye konuştu.