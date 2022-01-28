TÜSİAD SD2 Programı’nda Vodafone Özel Ödülü’nün sahibi Kimola oldu

Vodafone Business’ın, bu yıl da altın sponsor olarak desteğini sürdürdüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nda (SD2) kazananlar belli oldu.

Teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini buluşturan SD2 programının ödül töreninde Vodafone Özel Ödülü’nün sahibi Sosyal Medya Metin Analitiği çözümüyle Kimola oldu. Proje kapsamında Kimola sosyal medya metin analitiği çözümü sayesinde, çeşitli sosyal medya ortamlarında Ford Otosan ile ilgili metinlerin analizini gerçekleştirecek. Bu analizler sonucunda Ford Otosan’ın pazarlama ve satış ekiplerine, büyük veriden ve makine öğreniminden faydalanarak aksiyona dönüştürülebilir tüketici içgörüleri üretecek.

"3 yıldır TÜSİAD SD2 Programı'na dahiliz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bundan 3 yıl önce yerli üretimi desteklemeye, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam ederken yollarının TÜSİAD’ın Türkiye’nin sanayide dijital dönüşümüne destek vermek için başlattığı TÜSİAD SD2 projesiyle kesiştiğini söyledi.

Vodafone olarak ileri teknolojilerle çözüm üreten teknoloji şirketleri ile sanayinin bir araya gelmesini çok değerli bulduklarını kaydeden Kestioğlu, “Bu inançla, 3 yıldır TÜSİAD SD2 Programı'na dahiliz. Farklı disiplinlerden firmaların bir araya gelip çözüm oluşturmasının ülkemizin gelişimi açısından önem taşıdığına inanıyoruz. Doğru eşleşmelerin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan SD2 programının hem teknoloji sağlayıcılarına hem de sanayi kurumlarına ciddi fayda sağladığını biliyoruz. Vodafone Özel Ödülü’nün sahibi olan Ford Otosan ve tedarikçisi Kimola’yı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.