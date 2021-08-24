Tutku Yatak, 20 yeni mağaza açacak

Yurt genelinde 600’den fazla satış noktasında ürünleriyle yer alan Tutku Yatak, franchising ile büyümeye devam ediyor.

İstanbul, Kayseri ve Adana’da 6 yeni mağazayı hizmete alan marka, yılsonuna kadar toplamda 20 yeni mağaza daha açmayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tutku Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Kaya “Franchising’e odaklandığımız bu süreçte bayilik için yoğun talepler alıyoruz. Corner’larda yine olacağız ancak 2021 yılı başından itibaren önceliğimizi doğrudan kendi markamızın tabelasının asılı olacağı mağazalar açmak yönünde belirledik. Yılsonuna kadar 20 yeni şubeyi daha Tutku Yatak çatısı altında göreceğiz. 2022 yılı sonuna kadar ise 80 mağaza açmayı planlıyoruz.” dedi.

“Açılış masrafının yüzde 50’sini biz karşılıyoruz”

Bayilerine bölge müdürlükleri aracılığıyla doğrudan sevkiyat sağladıklarını anlatan Gökmen Kaya, franchising konusunda da bayileri her konuda desteklediklerini aktardı.

İlk aydan itibaren yatırımın dönüşünü hızla alabilecek olan bayilerden başlangıç aşamasında franchising giriş bedeli almadıklarını söyleyen Kaya, “Açılış masrafının yüzde 50’sini firma olarak biz karşılıyoruz. Bayilerimize ürünlerin teslimatını doğrudan kendi kurduğumuz lojistik ağımızla gerçekleştiriyoruz. Arada herhangi bir taşıma firmasının olmaması nedeniyle ürünlerin sevkiyatını daha hızla sağlıyor ve herhangi bir hasar ya da eksik parça durumunu ortaya çıkarsa bayilerimizle doğrudan biz muhatap olduğumuzdan onları mağdur etmeden hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla memnuniyet sağlamış oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Marka olarak Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini ve Ar-Ge çalışmalarıyla her yıl katalog ürünlerinin yaklaşık yüzde 70’ini yenilediklerini belirten Kaya, bu yıl 12 yeni set ürün çıkardıklarını bildirdi.

Türkiye’de yılda 5 milyon adet yatak satılıyor

Türkiye yatak sektörüne dair değerlendirmelerde de bulunan Gökmen Kaya, şunları kaydetti: “Türkiye’de yatak sektörü ortalama 1,5 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşmış bulunuyor. Burada en büyük faktör, kullanıcıların evlerine artık sıradan bir yatak almak yerine uyku kalitesini artırmak amacıyla konforlu, ortopedik ve sağlıklı ürünleri tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Ülkemizde yılda ortalama 5 milyon adet yatak satışı gerçekleşiyor. Son 10 yılda yatak ihracatımız iki katına çıkarken, Türkiye dünyanın 14’üncü büyük üreticisi konumunda yer alıyor.”