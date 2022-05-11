TÜV'lerin rekabeti Türkiye'ye taşınıyor

Dünyanın önde gelen kalite-kontrol ve sertifikasyon firmalarından TÜV Austria, Türkiye’de ekspertiz pazarına giriş yaptı. İkinci el araçlarda ekspertiz hizmeti verecek kurum, ilk şubesini Kartal’da açmak için gün sayıyor. TÜV ismiyle bilinen diğer bir şirket ise Türkiye’de otomotiv sektöründe araç muayene hizmeti veriyor.

Türkiye’de ikinci el araçların hızla yaygınlaşması ve yakın zamanda yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle, ikinci elde ekspertiz hizmetleri çok ciddi bir büyüme sürecine girdi. Pazarın yüksek potansiyeli, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli-yabancı firmaların da dikkatini çekmiş durumda. Bu şirketlerden biri de 150 yıllık geçmişe sahip, 1872 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da kurulan TÜV Austria’nın iştiraki olan ve yaklaşık 25 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren TÜV Austria Türk. TÜV Austria Türk, endüstriyel kalite kontrol, test, muayene ve belgelendirme gibi 300’den fazla hizmet alanında Türkiye’deki sanayi üreticilerine hizmet veriyor.

İlk şube hazırlanıyor

TÜV Austria Grubu ve Bodrum Denizcilik ortaklığında kurularak geçtiğimiz günlerde resmi süreçlerini tamamlayan TÜV Austria Ekspertiz, sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk şubesini Kartal’da hizmete açmaya hazırlanan kurum, yakın zamanda tüm Türkiye’de büyümesini sürdürecek. Kökleri 1872 yılına kadar uzanan TÜV Austria’nın, Türkiye’de daha çok araç muayene hizmetleriyle bilinen TÜVTürk ile herhangi bir bağı bulunmuyor. TÜVTürk, Türkiye’de Almanya merkezli bir TÜV ve Doğuş Grubu iş birliğiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

‘Teknik Muayene Birliği’

Dünya genelinde, TÜV adını kullanan birkaç farklı şirkete rastlamak mümkün. Söz konusu şirketler bağlı bulunan vakfın çatısı altında olsa da şirketler küresel pazarlarda birbirleriyle rekabet halinde bulunuyor. TÜV isminin Almanca’daki açılımı da “Teknik Muayene Birliği” şeklinde.

30'dan fazla ülkede 3 bine yakın çalışanı var

Viyana kökenli TÜV Austria, kuruluşundan itibaren Avrupa’da gittikçe yaygınlaşan buhar kazanlarının muayene ve sigorta şirketi olarak faaliyet gösteriyor. 1900’lü yılların başında hayati risklerin yüksek olduğu asansör, vinç gibi diğer araçların da muayene ve sertifikasyonunu üstlenen şirket, yürüttüğü projelerden edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi, son 30 yıldır dünyaya açıyor. Bugün itibarıyla 30’dan fazla ülkede, 3 bine yakın çalışanı bulunan TÜV Austria Grubu, tamamen bir vakıf işleyişine sahip. Herhangi bir kar dağıtımı yapmadan, yıl boyunca sağladığı net kârının tamamını yeniden yatırıma ve üretime ayırıyor. Kurum, herhangi bir kredi veya finansman kaynağına dışarıdan ulaşmadığı için bağımsızlık ve tarafsızlık politikasından taviz vermiyor.