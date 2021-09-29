Tüyap Fuarcılık Grubu’nda üst düzey atama

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun Yeni İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop oldu. 2013’ten beri Tüyap Fuarcılık Grubu bünyesinde Stratejik Pazarlama, Yurt Dışı Satış ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyordu.

Robert Kolej mezunu olan Zeynep Ünal Öztop, 2006 yılında Koç Üniversitesi’nde İşletme ile Ekonomi bölümlerinde lisans eğitimini, London Business School’da İşletme yüksek lisans eğitimi aldı. Öztop, Tüyap’a katılmadan önce uluslararası danışmanlık şirketleri Deloitte Consulting ve Boston Consulting Group’ta 7 sene boyunca yönetim danışmanı olarak görev aldı.