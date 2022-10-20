TÜYAP ile Polonyalı PWE güçlerini birleştiriyor

Polonya-Türkiye Yuvarlak Masa görüşmeleri, Tüyap Fuarcılık Grubu ile Ptak Warsaw Expo (PWE) arasındaki bir mutabakat ile sonuçlandı.

Protokol imza töreni, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Polonya Ekonomi ve Teknolojik Kalkınma Bakanı Waldemar Buda'nın katılımıyla gerçekleşti. Bu iş birliğinin, Yuvarlak Masa görüşmelerinde yinelenen 10 milyar dolarlık ticaret hacminin üzerine çıkma hedefine büyük katkı sağlaması bekleniyor. PWE, plastikten ağaç işlemeye, makineden medikal sektöre kadar birçok kilit sektörde yıl boyunca onlarca fuar düzenliyor.

İki şirket birbirlerini kaynaklarıyla destekleyecek

Bölgelerindeki rekabet gücünün artırılmasını ortak hedef olarak belirleyen her iki şirket, protokol kapsamında; kendi coğrafi bölgelerindeki tanıtım çalışmalarında birbirlerini destekleyecek ve fuarlarındaki nitelikli alım heyeti ile ziyaretçi çalışmaları için ortak çalışacak. Düzenledikleri fuarlara, konferanslara ve diğer etkinliklere daha fazla katılımcı ve ziyaretçi gelmesini sağlamak için şirketler birbirlerinin ağlarından faydalanacak; hükümet temsilcilerine, ticaret odasına veya ilgili iş birliklerine erişim için yardımcı olacak. Şirketler ayrıca ülke dışındaki fuar organizasyonlarında iş birliği yapacak ve seçilmiş fuarlarda karşılıklı olarak milli katılımlar organize ederek ülke pavilyonlarının yer almasını sağlayacak.