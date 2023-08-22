TV+, Exxen ile iş birliği yaptı

Çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasına odaklanan TV+, son olarak yerli içerik platformu Exxen ile anlaştı.

Şirket açıklamasına göre, zengin içerikleriyle televizyon izleme alışkanlıklarını etkileyen TV+, "Süper platform" olma yolunda yerli ve yabancı dijital platformlarla yaptığı iş birliğine bir yenisini ekledi.

Çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasını odağına koyan TV+, son olarak yerli içerik platformlarından Exxen ile anlaştı.

Yapılan iş birliğiyle Premium TV+ kullanıcıları, yalnızca TV+'a özel açılan "Exxen TV" kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından yerli dizi, eğlence programları ve film yapımlarına kadar pek çok seçili içeriği ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ter döken takımların seçili maçları Exxen TV aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.

Sporseverler Exxen TV'de salı, çarşamba ve perşembe günleri futbola doyacak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup haftalarında oynanacak birbirinden heyecanlı 4 maçın yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden seçili karşılaşmalar Exxen TV'de yayınlanacak. Exxen TV, TV+'ta 8. kanalda yer alacak.

Exxen TV ile TV+'ta canlı yayınlanacak ilk maç, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İskoç ekibi Rangers ile Hollanda takımlarından PSV Eindhoven arasında oynanacak. 23 Ağustos'ta ise aynı kupada Exxen TV ile TV+'ta canlı yayında Braga, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

Açıklamaya göre, iş birliği yalnızca spor içerikleriyle de sınırlı kalmadı. Exxen'in yayınlandığı günden bu yana en çok ses getiren ve izlenme rekorları kıran platforma özgü yapımları "Gibi", "Olağan Şüpheliler", "Hükümsüz", "Sadece Arkadaşız", "İlginç Bazı Olaylar" ve daha birçok sevilen dizi de TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak.