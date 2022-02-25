TVF Bilgi Teknolojileri'nden Turkcell açıklaması

Turkcell, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri tarafından kendilerine açıklama metnini Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) paylaştı. KAP'a yapılan özel durum açıklamasında Turkcell'de yüzde 26,2 paya sabih Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, operasyonel ve finansal performans açısından Turkcell’in Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidilmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe oluştuğunun düşünülmediğini bildirdi.

Duyuruda "Şirket ile ilgili son dönemde IMTIS Holdings S.a.r.l. (“IMTIS”) ve LİT UB Holdings S.a.r.l. (“LetterOne”) tarafından zaman zaman ayrı, zaman zaman da birlikte gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) gerekse ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (“SEC”) nezdinde 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren, en son Genel Kurul’dan altı ay sonra, çeşitli açıklamalar yapılmaya başlanmıştır." hatırlatması yapıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Turkcell yönetiminin verimliliğinin artırılmasına yönelik IMTIS tarafından katkı sunulması iddiasıyla başlayan bu açıklamaların bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil Genel Kurulca seçilen dört yönetim kurulu üyesinin görevden azli ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi önerisi ve esas sözleşme değişikliği talebine doğru evrildiği kamuoyunun malumudur.

IMTIS’in yapmış olduğu Genel Kurul Çağrısı Talebi’nde yer alan, son Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyelerinden dördünün görevden alınması ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçim taleplerine ilişkin olarak aşağıdaki hususların vurgulanmasında fayda olduğu düşünülmektedir.

(i) Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı bir yıldan kısa bir süre önce yapılan, IMTIS temsilcileri ve diğer hissedarların ve temsilcilerinin de katıldığı, Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısında, IMTIS temsilcisinin de olumlu oyunu alarak üç yıl süre için seçilmiştir,

(ii) Bahsi geçen Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen bağımsız üyelerin değiştirilmesini gerektiren ve Turkcell’in bağlı olduğu mevzuat uyarınca söz konusu kişilerin bağımsızlık kriterlerini yitirdiği ya da korumaya devam etmediğine dair herhangi bir bilgi, belge veya kanıt an itibariyle ortaya konulmamıştır,



(iii) Turkcell’in fînansal yapısının bozuk olduğuna ya da kaynaklarını yatırım yapma ve kar dağıtımı arasında dengesiz bir şekilde kullandığına dair herhangi bir somut fmansal gösterge bulunmamasının yanı sıra, Turkcell’in operasyonel ve fmansal performansı, Şirketin yatırımcılarıyla paylaştığı üç yıllık plandaki beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir,

(iv) Yönetişimle ilgili görüşlerin, Turkcell’i yıpratabilecek ve Turkcell’in değerini olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde farklı platformlarda değil Genel Kurul toplantısında müzakere edilmesinin hissedarlar açısından daha tutarlı ve kurumsal yönetime uygun olacağı değerlendirilmektedir.

(v) Operasyonel ve finansal performans açısından Turkcell’in Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidilmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe oluştuğu düşünülmemektedir.

Bu vesileyle, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Turkcell’in sahip olduğu kurumsal yapı ve gösterdiği operasyonel performansına olan desteğini, ayrıca Turkcell’in ve tüm yatırımcıların menfaatinin korunmasının ve Turkcell’in değer yaratmaya ve büyümeye odaklanmasının TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin. birinci önceliği olduğunu; bu kapsamda tüm hissedarların yasal hakları kullanma serbestisi ile birlikte Turkcell’in itibarını zedeleyebilecek, kurumsal istikrarını olumsuz şekilde etkileyebilecek ve yatırımcıların haklarına zarar verebilecek her türlü beyan ve aksiyondan da özenle kaçınılması gerektiği yönündeki hassasiyetimizi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kamuoyuyla paylaşmak isteriz."